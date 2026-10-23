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23.10.2026 06:57

Αλλαγή ώρας: Τα ξημερώματα της Κυριακής γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

23.10.2026 06:57
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Στην εφαρμογή της χειμερινής ώρας περνά η χώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου όπου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν από τις 04:00 στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μάρτη.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 09:01
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