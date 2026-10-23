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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

23.10.2026 06:20

Πρώιμο «μικρό καλοκαιράκι» πριν τη φθινοπωρινή αλλαγή ενόψει της εθνικής μας εορτής

23.10.2026 06:20
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Για την Παρασκευή (23/10), ο χάρτης της χώρας μας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λείψουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Από το πρωί θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες στη Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενώ τοπικές βροχές ίσως σημειωθούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, καθώς και τη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια.

Στα νοτιότερα τμήματα ο καιρός θα είναι επίσης μουντός. Από το πρωί θα εκδηλώνονται κάποια ψιλόβροχα στη Νότια Εύβοια, ενώ όσο περνάει η μέρα θα εκδηλώνονται σκόρπια τοπικά λασποψιλόβροχα στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στον αντίποδα, στην Πελοπόννησο και τα Επτάνησα περιμένουμε μόνο νεφώσεις. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο ήλιος θα εναλλάσσεται με κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ πιθανές είναι κάποιες τοπικές βροχές αργότερα μέσα στη μέρα. Παράλληλα, στο Καστελόριζο αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν γενικά και σιγά-σιγά θα στραφούν σε βοριάδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στην περιοχή της Κέρκυρας.

Η στροφή των ανέμων οδηγεί το θερμόμετρο σε μικρή πτώση από τα βόρεια: θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στη Θράκη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη στα ορεινά, όπου το πρωί ο υδράργυρος θα σημειώνει μονοψήφιες τιμές.

Στην Αττική ο καιρός θα ξεκινήσει συννεφιασμένος και με τοπικές ομίχλες, διατηρώντας αυτή τη μουντάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αργότερα θα εκδηλωθούν κάποια ψιλόβροχα στο λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί μέτριας έντασης στα ανατολικά του νομού και ασθενείς στον Σαρωνικό, με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο να κυμαίνεται από 16 έως 25°C.

Στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές, αλλά αργότερα οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με τον ήλιο. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα πνέει στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14°C τα ξημερώματα θα φτάσει τους 22-23°C το μεσημέρι.

Το πρώιμο «μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου», καθαρή ατμόσφαιρα και τοπικά ψιλόβροχα

Το Σάββατο (24/10) οι συνθήκες παραμένουν ήπιες. Το «μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» ήρθε λίγο νωρίτερα, προσφέροντας μια μέρα καιρικής ηρεμίας και σχετικής σταθερότητας. Ο χάρτης θα παραμείνει καλυμμένος με σύννεφα, χωρίς όμως να λείψουν τα διαστήματα με ήλιο. Κατά διαστήματα μέσα στη μέρα θα εκδηλώνονται κάποια τοπικά σκόρπια ψιλόβροχα —άνευ ιδιαίτερης σημασίας— στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ μόνο στη Θράκη αναμένεται πλήρης ηλιοφάνεια. Η αφρικανική σκόνη αποχωρεί, αφήνοντας την ατμόσφαιρα πιο καθαρή.

Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέτριοι βορειοδυτικοί στο Ιόνιο. Η στροφή των ανέμων και οι ψυχρότερες αέριες μάζες φέρνουν μικρή υποχώρηση των υδραργύρου: το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα βόρεια τμήματα, τις Κυκλάδες και τα Επτάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C, με το πρωινό κρύο στα ορεινά να παραμένει αισθητό.

Η προοπτική για την Κυριακή και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Την Κυριακή (25/10) η ατμόσφαιρα αποφασίζει να ανατρέψει το σκηνικό και να κάνει το τοπίο καθαρά φθινοπωρινό και πάλι! Ψυχρότερες αέριες μάζες θα επαναφέρουν τη θερμοκρασία κοντά στους 20°C, ενώ μια νέα διαταραχή θα φέρει βροχές από τα δυτικά, οι οποίες γρήγορα θα εξαπλωθούν στην ηπειρωτική χώρα, ανοίγοντας ένα επιλεκτικά βροχερό τριήμερο εν όψει της εθνικής μας εορτής. Με απλά λόγια… απολαμβάνουμε τις τελευταίες ανοιξιάτικες πινελιές και οι εκδρομείς του τριημέρου ετοιμάζουν ομπρέλες και μπουφανάκια, καθώς μάλλον θα φανούν απολύτως απαραίτητα!

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