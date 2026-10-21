Σχεδόν ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα με θερμότερες αέριες μάζες, νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και τοπικές λασποβροχές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θερμότερες αέριες μάζες βρίσκονται πάνω από τη χώρα μας, την ώρα που ένα χαμηλό βαρομετρικό στα δυτικά μάς επιφυλάσσει ένα ιδιαίτερο καιρικό κοκτέιλ: ευχάριστες, σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, υγρούς νοτιάδες, τοπικές ομίχλες, αλλά και μια νέα επιδρομή αφρικανικής σκόνης που θα φέρει λασποβροχές! Ήδη κάποιες βροχές εκδηλώνονται στα δυτικά, οι οποίες θα επεκταθούν τοπικά και αύριο, χωρίς όμως να σπάσουν τη γενικότερη καλοκαιρία αυτών των ημερών.

Αίθριο ξεκίνημα, νεφώσεις από το απόγευμα και λασποβροχές στα δυτικά

Για την Τετάρτη (21/10), ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος και ηλιόλουστος στο σύνολο σχεδόν της χώρας. Ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Αργότερα όμως μέσα στη μέρα, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα, οι οποίες θα είναι πιο πυκνές στην Ήπειρο, τα Επτάνησα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου το βράδυ θα δώσουν λασποβροχές και πιθανές καταιγίδες. Στα νότια, ο ήλιος παραμένει πρωταγωνιστής στις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Κύθηρα. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο θα εμφανιστούν νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν κάποιες λασποβροχές στη Δυτική Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα. Στην Κρήτη ο ήλιος θα εναλλάσσεται με κάποιες αραιές νεφώσεις, ενώ το πρωί είναι πιθανές τοπικές ομίχλες. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με τάση περαιτέρω ανόδου: θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25°C στα δυτικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 21 με 23°C. Η αίσθηση του κρύου θα είναι αισθητή στα ορεινά και ημιορεινά απουσία του ήλιου, ενώ νωρίς το πρωί στις ορεινές περιοχές θα καταγράφονται μονοψήφιες τιμές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ τοπικές ομίχλες ενδέχεται να σχηματιστούν τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί και το βράδυ νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 22-23°C. Στη Θεσσαλονίκη ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες, ενώ η θερμοκρασία από 11°C το πρωί θα φτάσει τους 21-22°C το μεσημέρι.

Συννεφιασμένος χάρτης, τοπικές λασποβροχές, νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Την Πέμπτη (22/10), ο χάρτης της χώρας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λείψουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Από το πρωί θα εκδηλώνονται λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά (από την Ήπειρο έως τη Δυτική Πελοπόννησο) και φυσικά στα Επτάνησα, ενώ επιπλέον ψιλόβροχα περιμένουμε στη Μακεδονία. Όσο περνάει η μέρα, τα έντονα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν, αφήνοντας σκόρπια τοπικά ψιλόβροχα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στη Θάλασσα των Κυθήρων και το Καρπάθιο θα πνέουν ενισχυμένοι έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος παίρνει κι άλλη ανηφόρα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 24 με 25°C στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 27°C! Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22°C.

Η προοπτική για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή (22/10) οι περισσότερες βροχές μετατοπίζονται με ένα γρήγορο πέρασμα στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν τοπικές νεφώσεις, ευχάριστες θερμοκρασίες και αρκετός ήλιος. Με απλά λόγια… μην πλύνετε τα αυτοκίνητά σας αυτές τις μέρες όσο η αφρικανική σκόνη βρίσκεται πάνω από τη χώρα! Απολαύστε αυτό το ανοιξιάτικο φθινόπωρο, έχοντας όμως κατά νου ότι για το προσεχές Σαββατοκύριακο οι ομπρέλες μάλλον θα φανούν και πάλι χρήσιμες!

Διαβάστε επίσης

Ήπιος, ηλιόλουστος και σχεδόν ανοιξιάτικος καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές ομίχλες

Ψυχρή εισβολή με άρωμα χειμώνα, χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές, πριν τη θεαματική βελτίωση της Κυριακής

48ωρη ψυχρή εισβολή με κρύο, βροχές χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές, πριν την ηλιόλουστη αποζημίωση της Κυριακής