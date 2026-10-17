Ψυχρή εισβολή με άρωμα χειμώνα, χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές, πριν τη θεαματική βελτίωση της Κυριακής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Σάββατο (17/10) θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι βροχές θα εκδηλώνονται από νωρίς στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια (με πιθανές καταιγίδες) και το Βόρειο Αιγαίο. Όσο περνάει η μέρα, και κυρίως από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και αμέσως μετά ο καιρός θα βελτιωθεί θεαματικά.

Στα βόρεια, τα δυτικά και τα Βόρεια Επτάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες μόνο νεφώσεις. Επιπλέον, τα ξημερώματα θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά του Ηπειρωτικού κορμού!

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, η μέρα θα ξεκινήσει επίσης με συννεφιά και θα εκδηλωθούν βροχές στη Νότια Εύβοια (με πιθανές καταιγίδες), την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το μεσημέρι ο καιρός βελτιώνεται, ενώ δεν αποκλείονται κάποιες νιφάδες στα ορεινά της Πελοποννήσου τα ξημερώματα. Στην Κρήτη ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα έως το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι βροχερός με πιο έντονα φαινόμενα και πιθανές καταιγίδες προς το μεσημέρι.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί έως 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα εξασθενήσουν, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μέτριας έντασης χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 16 με 18°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τους 19°C στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη στα ορεινά και ημιορεινά απουσία του ήλιου, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες σε πολλές ορεινές περιοχές το θερμόμετρο θα πέσει κάτω από τους 0°C.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα και βροχές, όμως από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στις γύρω θάλασσες και η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 9 έως 16-17°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να ξεκινά από μόλις 6°C τα ξημερώματα και να φτάνει τους 17 με 18°C το μεσημέρι.

Ηλιοφάνεια παντού, εξασθένηση των ανέμων και άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή

Την Κυριακή (18/10) ο καιρός έχει βελτιωθεί θεαματικά σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ήλιος γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με κάποιες μόνο αραιές νεφώσεις στην Ήπειρο, τη Στερεά και το Αιγαίο, και λίγο πιο πυκνές στη Θράκη.

Οι ενισχυμένοι βοριάδες παραχωρούν τη θέση τους σε μεταβλητούς ασθενείς έως μέτριους ανέμους, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 18 με 20°C στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και τους 21°C στα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, το πρωινό κρύο στα ορεινά και ημιορεινά διατηρείται, με τις ελάχιστες τιμές να προσεγγίζουν τους 0°C.

Η προοπτική για τη νέα εβδομάδα

Η Δευτέρα (19/10) διατηρεί αυτή την αιθριότητα, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τον υδράργυρο να ανεβαίνει λίγο ακόμα. Κάπως έτσι φαίνεται πως θα κυλήσει ολόκληρη η ερχόμενη εβδομάδα. Με απλά λόγια… αφού πήραμε μια μικρή δόση από χειμώνα, η ατμόσφαιρα μας επαναφέρει στο γλυκό, ηλιόλουστο φθινόπωρο και οι ομπρέλες μπαίνουν για λίγο στην άκρη!

Διαβάστε επίσης

48ωρη ψυχρή εισβολή με κρύο, βροχές χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές, πριν την ηλιόλουστη αποζημίωση της Κυριακής

Αποδρομή της κακοκαιρίας με τα τελευταία «απόνερα» στην Κρήτη, αλλά το καιρικό «ασανσέρ» συνεχίζεται με νέα πτώση της θερμοκρασίας

Σε πλήρη εξέλιξη η πρώτη πανελλαδική κακοκαιρία: Ραγδαίες βροχές, θύελλα έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο και αισθητή ψύχρα – Αποδράμει την Πέμπτη προς την Κρήτη