Αποδρομή της κακοκαιρίας με τα τελευταία «απόνερα» στην Κρήτη, αλλά το καιρικό «ασανσέρ» συνεχίζεται με νέα πτώση της θερμοκρασίας

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Βρισκόμαστε πλέον στην αποδρομή της πρώτης οργανωμένης και πανελλαδικής κακοκαιρίας του φθινοπώρου, η οποία χάρισε έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους με ισχυρότατες ριπές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κάνοντας τα μπουφάν απαραίτητα σε όλη τη χώρα.

Η κακοκαιρία αποχωρεί σταδιακά κινούμενη νοτιοανατολικά, αφήνοντας τα τελευταία της περάσματα και τις πιο αξιόλογες βροχές στην Κρήτη, με το καιρικό «ασανσέρ» να συνεχίζει τις αυξομειώσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Κυριακή, όπου ο ήλιος θα πάρει ξανά τα ηνία.

Αισθητή βελτίωση στη χώρα, με επιμονή των φαινομένων στην Κρήτη

Για σήμερα Πέμπτη (15/10), ο καιρός παρουσιάζεται βελτιωμένος σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Ξεκινώντας από τα βόρεια, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα Βόρεια Επτάνησα, καθώς και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά. Στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου η μέρα θα ξεκινήσει συννεφιασμένη με πιθανές ψιχάλες νωρίς το πρωί, για να βελτιωθεί αργότερα.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στην Ανατολική Στερεά, τη Νότια Εύβοια, τα Νότια Επτάνησα, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα που σταδιακά θα παραχωρήσουν τη θέση τους στον ήλιο. Στην Πελοπόννησο ο ήλιος θα κυριαρχεί, κρυμμένος μόνο κατά διαστήματα.

Στην Κρήτη, η κακοκαιρία θα εξακολουθήσει να δίνει βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στα Δωδεκάνησα ο ήλιος θα εναλλάσσεται με συννεφιές που ενδέχεται να φέρουν κάποιες ψιχάλες.

Στο πεδίο των ανέμων, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν για ακόμα μία ημέρα στα πελάγη, φτάνοντας τα 7 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση όσο κυλάει η μέρα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο ήρεμοι, στα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία διατηρείται κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, παρά τη μικρή άνοδο: θα φτάσει τους 17 με 19°C στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τους 20 με 22°C στην υπόλοιπη χώρα και έως τους 23 με 24°C στα Δωδεκάνησα. Η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των βοριάδων.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα που γρήγορα θα δώσουν τη θέση τους στον ήλιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και έως 5 μποφόρ στον Σαρωνικό με σταδιακή εξασθένηση, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 19°C. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια θα επικρατεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο Βαρδάρης θα πνέει ισχυρός στα 5 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να ξεκινά από μόλις 7°C το πρωί και να φτάνει τους 18 με 19°C το μεσημέρι.

Επιστροφή των νεφώσεων, βροχές από το απόγευμα και πρώτα χιόνια στα ορεινά την Παρασκευή

Την Παρασκευή (16/10) ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Προς το απόγευμα βροχές θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κατά μήκος της Πίνδου, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα εισχωρήσουν και στα δυτικά της Πίνδου, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο ήλιος θα εναλλάσσεται με τα σύννεφα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά μας! Οι άνεμοι θα πνέουν εξασθενημένοι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 7 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και την Κέρκυρα, με τάση εξασθένησης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, φτάνοντας τους 16 με 18°C στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 22°C. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη στα ορεινά και ημιορεινά.

Η προοπτική για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο θα διατηρήσει έναν πιο άστατο χαρακτήρα με βροχές, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο, συνοδευόμενες από αρκετό κρύο. Την Κυριακή όμως ο καιρός βελτιώνεται αισθητά παντού, χαρίζοντάς μας μια ηλιόλουστη ημέρα για να απολαύσουμε την έξοδό μας! Με απλά λόγια… έως το Σάββατο κρατάμε ομπρέλα, φοράμε μπουφάν και αντιμετωπίζουμε το καιρικό «ασανσέρ», ενώ την Κυριακή απολαμβάνουμε τον ήλιο… με δόντια!

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