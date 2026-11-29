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Κάλεσμα σε πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μασούτης» (καθώς και στα εξαγορασμένα καταστήματα «Κρητικός»), από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, απευθύνει το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί, όπως αναφέρει το κόμμα, απάντηση στις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μασούτη, ο οποίος υποστήριξε σε ομιλία του ότι δεν υφίσταται ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, αποδίδοντας τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών στη σπατάλη για συναυλίες και άσκοπες μετακινήσεις, ενώ παράλληλα ζήτησε να μη δημοσιοποιούνται τα κυβερνητικά πρόστιμα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές επειδή πλήττουν τη φήμη των επιχειρήσεων.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά χαρακτηρίζει τις δηλώσεις αυτές προκλητικές, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της νεολαίας δαπανά το εισόδημά της από τα μέσα του μήνα για βασικά είδη διαβίωσης, την ώρα που οι μεγάλες αλυσίδες καταγράφουν υψηλά κέρδη και επεκτείνονται. Κάνοντας λόγο για λειτουργία καρτέλ στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, αντίστοιχου με εκείνον της ενέργειας, το κόμμα υπενθυμίζει τις δράσεις ενημέρωσης που πραγματοποιεί έξω από καταστήματα τους τελευταίους μήνες και επαναφέρει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μεταξύ άλλων, το ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά ζητά μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του κανονικού συντελεστή από το 24% στο 15%, επιβολή πλαφόν στα βασικά είδη, Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή στον κατώτατο μισθό, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, κούρεμα χρεών για τους μικρομεσαίους, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και σύσταση Επιτροπής Καταπολέμησης των Καρτέλ με δυνατότητα επιβολής λουκέτου σε επιχειρήσεις που αισχροκερδούν.

Ενώνοντας τη φωνή του με τις πρωτοβουλίες πολιτών στη Θεσσαλονίκη που ήδη καλούν σε αποχή από τις αγορές, το κόμμα ζητά την καθολική συμμετοχή των καταναλωτών στο εξαήμερο πανελλαδικό μποϊκοτάζ, τονίζοντας πως καμία πρόκληση δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.

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