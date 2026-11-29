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Αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, διατηρώντας στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το CBS News, ο Τραμπ δήλωσε πως η νίκη επί του Ιράν θα επιτευχθεί «όποτε το θελήσω», σημειώνοντας ότι για την ώρα προσφέρει στο ιρανικό καθεστώς «μια ευκαιρία να φερθεί έξυπνα».

Οι δηλώσεις έγιναν από την έπαυλή του αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, στο περιθώριο της επικοινωνίας του με μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δίνει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να αποφύγει περαιτέρω αιματοχυσία, χωρίς όμως να είναι βέβαιος πως η ιρανική πλευρά θα την αξιοποιήσει.

Η 1η Ιανουαρίου ορόσημο για τις αποφάσεις

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι επαναλαμβανόμενες αναφορές τουαμερικανού προέδρου στην 1η Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία που διαγράφεται ως κρίσιμο σημείο καμπής για τους επόμενους χειρισμούς του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι με την έλευση του νέου έτους θα επαναξιολογήσει τα δεδομένα, αποφεύγοντας πάντως να χαρακτηρίσει επισήμως την ημερομηνία αυτή ως τελεσίγραφο.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει στην αδιαπραγμάτευτη απαίτηση να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, αφήνοντας ανοιχτές τόσο τη διπλωματική λύση όσο και τη στρατιωτική επέμβαση.

Στόχος οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα επέφεραν βαριές ζημιές στις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα πως ένα νέο κύμα επιθέσεων θα μπορούσε να στραφεί κατά του υπόγειου συγκροτήματος Pickaxe Mountain, πλησίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ουάσιγκτον λόγω των ανησυχιών για τη μελλοντική της χρήση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ένταση και επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εκρηκτική, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι δύο δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες καθώς επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς άδεια από την Τεχεράνη, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) γνωστοποίησε την ακινητοποίηση εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο φέρεται να προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα αντιδράσει στον αποκλεισμό και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση πλοίων αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της.

Χαμηλοί τόνοι για Ρωσία και Κίνα

Αξιοσημείωτη είναι και η προσέγγιση του Τραμπ απέναντι στη Μόσχα και το Πεκίνο. Παρά τις αναφορές ότι οι δύο χώρες παρέχουν στρατιωτικές πληροφορίες στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τον ρόλο τους, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα επιθυμούν τον τερματισμό της σύρραξης.

Το ιρανικό ζήτημα αποτέλεσε άλλωστε αντικείμενο συζήτησης και κατά την πρόσφατη τριμερή συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ετοιμότητα για μονομερή δράση το Ισραήλ

Στο μεταξύ, το Ισραήλ διατηρεί ενεργό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, ακόμη και χωρίς την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ. Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τόνισε ότι η χώρα είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόνομη δράση κατά του Ιράν.

στόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογραμμίσει ότι η ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη δεν συνιστά βασικό του στόχο, επαναλαμβάνοντας ότι πρωταρχικό μέλημα των ΗΠΑ παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν.

Σε οικονομικό αδιέξοδο η Τεχεράνη

Παράλληλα, η ιρανική οικονομία δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από τις συνέπειες της σύγκρουσης. Το Σάββατο, το ιρανικό ριάλ κατρακύλησε σε νέο ιστορικό χαμηλό, πλησιάζοντας τα τρία εκατομμύρια ανά δολάριο. Οι διεθνείς κυρώσεις, ο ναυτικός αποκλεισμός και η έκρηξη του πληθωρισμού επιβαρύνουν δραματικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε τον Οκτώβριο στο 88,7%, με τις τιμές σε τρόφιμα και ποτά να εκτοξεύονται κατά 112,6%.

Τα χρονικά περιθώρια και ο ρόλος του Κογκρέσου

Καθοριστική παράμετρο για τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου αποτελούν και οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε πρόσφατα ότι τα κονδύλια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν είναι διασφαλισμένα έως τον Ιανουάριο, οπότε οι Δημοκρατικοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η αλλαγή συσχετισμών στο νομοθετικό σώμα ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα του προέδρου για παρατεταμένες στρατιωτικές δράσεις, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ εντάσσονται σε μια τακτική μέγιστης πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας ή προμηνύουν μια νέα, ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Με τις συνομιλίες να παραμένουν «παγωμένες» και την ένταση στον Περσικό Κόλπο να κλιμακώνεται, ο Δεκέμβριος προδιαγράφεται καθοριστικός για την πορεία της Μέσης Ανατολής.

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