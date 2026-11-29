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Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιορδανίας επιβεβαίωσε τη θανατική ποινή για τους δράστες της φονικής επίθεσης σε εκκλησία τον Οκτώβριο, μετέδωσε το ιορδανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.
Η Ιορδανία καταδίκασε τους τρεις άνδρες σε θάνατο νωρίτερα αυτό τον μήνα για την επίθεση στην εκκλησία. Στις 23 Οκτωβρίου, ένοπλοι άνοιξαν πυρ στη διάρκεια κηδείας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα άνθρωποι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σε μια σπάνια επίθεση εναντίον της χριστιανικής μειονότητας της χώρας.
Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους άνδρες για αδικήματα μεταξύ των οποίων διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών με αποτέλεσμα τον θάνατο, κατοχή όπλων και εκρηκτικών για σκοπούς τρομοκρατίας και προώθηση της ιδεολογίας τρομοκρατικής οργάνωσης.
Η σημερινή ετυμηγορία είναι οριστική και δεν μπορεί να εφεσιβληθεί, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.
Η φονική επίθεση στην εκκλησία οδήγησε σε πλήγματα της Ιορδανίας στη Συρία εναντίον οργανώσεων που συνέδεσε με την επίθεση.
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