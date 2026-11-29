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Στο 45,5% έφτασε η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία έως τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφοντας αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 40,5% που είχε σημειωθεί την ίδια ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 2023. Η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της συμμετοχής αναμένεται στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), ενώ οι κάλπες θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επιδιώκει την επανεκλογή του και προσπάθησε να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους, έχει δηλώσει πως ένα ποσοστό συμμετοχής στο 75% και άνω θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), το οποίο μαζί με το ακροδεξιό Vox ξεπερνά το όριο των 176 εδρών που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 66,6%. Τότε το PP είχε κερδίσει τις περισσότερες ψήφους, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο Σάντσεθ καλεί σε κινητοποίηση απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά

Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους Ισπανούς να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, όπου κρίνεται η παραμονή του στην ηγεσία της κυβέρνησης, την ώρα που η δεξιά, φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να επικρατήσει σε μια ψηφοφορία που θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες της κυβέρνησης στην ακροδεξιά για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο, πριν από πενήντα χρόνια.

«Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη», δήλωσε στα αγγλικά προς τους εκπροσώπους του Τύπου ο Πέδρο Σάντσεθ αφού ψήφισε στη Μαδρίτη, καθώς πολλές κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις αναμένονται στην ΕΕ τους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων στη Γαλλία (προεδρικές εκλογές), στην Πολωνία και στην Ιταλία (βουλευτικές εκλογές). Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να κινητοποιηθούν μαζικά και να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξουσίας.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη του Λαϊκού Κόμματος (PP) του συντηρητικού Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, χωρίς ωστόσο απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που θα μπορούσε να τον ωθήσει να αναζητήσει τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox προκειμένου να κυβερνήσει.

Από τις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας), σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί καλούνται στις κάλπες και σε αρκετά εκλογικά τμήματα είχαν αρχίσει από νωρίς να σχηματίζονται ουρές, σύμφωνα με ανταποκρίσεις του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, 65 ετών, ζήτησε από τους Ισπανούς να «ψηφίσουν με μνήμη», αναφερόμενος στα δικαστικά σκάνδαλα που αμαύρωσαν τη θητεία του 54χρονου Πέδρο Σάντσεθ. Έπειτα από οκτώ χρόνια στο τιμόνι μιας από τις ελάχιστες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης που κυβερνώνται από την αριστερά, ο νυν πρωθυπουργός έχει αποδυναμωθεί από υποθέσεις διαφθοράς που αγγίζουν τον περίγυρό του, από την κρίση στέγης και την ακρίβεια, καθώς και από δύο μεγάλα σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο που συγκλόνισαν τη χώρα.

Απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες, ο σοσιαλιστής ηγέτης προέβαλε κατά την προεκλογική εκστρατεία την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Ισπανίας επί των ημερών του, προειδοποιώντας για οπισθοχώρηση σε περίπτωση ανόδου της δεξιάς στην εξουσία.

Η μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική το περασμένο καλοκαίρι και η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων διά θαλάσσης στα Κανάρια Νησιά έφεραν το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ελπίζει να φτάσει τελικά στο μέγαρο Μονκλόα, καθώς αν και κέρδισε τις εκλογές του 2023, δεν κατάφερε τότε να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη, επιτρέποντας στους σοσιαλιστές που ήρθαν δεύτεροι να παραμείνουν στην εξουσία. Αυτή τη φορά, η αναμενόμενη άνοδος του Vox, το οποίο κεφαλαιοποίησε την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αυξανόμενη απόρριψη των μεταναστών, ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες και να προσφέρει στον Φεϊχό τις έδρες που του έλειψαν πριν από τρεισήμισι χρόνια.

Πενήντα ένα χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975, μια είσοδος της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση θα αποτελούσε σημείο καμπής στην ιστορία της Ισπανίας.

Αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο ηγέτης του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ κάλεσε σε «μαζική συμμετοχή για να μην μετανιώσει κανείς αύριο». Στην Ισπανία, όπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, το κόμμα του τάσσεται υπέρ της ριζικής αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής, της κατάργησης νόμων για την ισότητα και της επανασυγκέντρωσης των εξουσιών στην κεντρική κυβέρνηση. Ο Πέδρο Σάντσεθ προβάλλει, αντιθέτως, τη συμβολή των μεταναστών στην ευημερία μιας χώρας με γηράσκοντα πληθυσμό.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

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