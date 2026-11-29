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Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ, απευθύνοντας έκκληση για την τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας στους χώρους του Ολυμπιακού Συγκροτήματος και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική.

Με έκτακτη ανακοίνωσή της, την Κυριακή (29/11), η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημερώνει για την προειδοποίηση του 112 σχετικά με την εκδήλωση ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων από τις επόμενες ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας (30/11), σε συνδυασμό με έντονες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, απευθύνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στην αποφυγή επικίνδυνων σημείων, στον περιορισμό των μετακινήσεων και στη διακοπή κάθε υπαίθριας αθλητικής δραστηριότητας όσο διαρκούν τα φαινόμενα.

Αναλυτικά:

«Έκτακτη ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ

Μέτρα αυτοπροστασίας λόγω θυελλωδών ανέμων και έντονων βροχοπτώσεων

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026

Η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ καλεί τις αθλήτριες, τους αθλητές, τις αθλούμενες και τους αθλουμένους, καθώς και όλους τους πολίτες και επισκέπτες, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους χώρους του Ολυμπιακού Συγκροτήματος του ΟΑΚΑ και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Παιανίας.

Το μήνυμα του 112, που εστάλη σήμερα στις 14:05 στην Αττική, προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου. Λόγω των ισχυρών ανέμων και των έντονων βροχοπτώσεων που προβλέπονται στην Αττική, παρακαλούμε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες για όσο διαρκούν τα φαινόμενα.

Μείνετε μακριά από δέντρα, αναρτημένες πινακίδες, ιστούς φωτισμού και προσωρινές κατασκευές. Αποφύγετε τη διέλευση, την παραμονή και τη στάθμευση κάτω από δέντρα ή κοντά σε σημεία όπου μπορεί να πέσουν κλαδιά ή να παρασυρθούν αντικείμενα.

Μην εισέρχεστε σε εργοτάξια και μην παρακάμπτετε τις περιφράξεις ή τη σήμανση. Κρατήστε απόσταση από σκαλωσιές, προσωρινές περιφράξεις και σημεία όπου υπάρχουν υλικά ή εξοπλισμός έργων. Χρησιμοποιείτε τις διαδρομές που υποδεικνύει το προσωπικό.

Μη διασχίζετε πλημμυρισμένα σημεία, ούτε πεζή ούτε με όχημα. Αν συναντήσετε νερά που έχουν καλύψει το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο, αλλάξτε διαδρομή. Αποφύγετε υπόγειους χώρους, ράμπες και χαμηλά σημεία όπου συγκεντρώνονται νερά.

Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και διακόψτε την υπαίθρια άθληση όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα. Αν σας αιφνιδιάσει καταιγίδα ενώ βρίσκεστε έξω, κατευθυνθείτε σε ασφαλές κτίριο και μείνετε μακριά από ανοιχτούς χώρους, μεταλλικά κιγκλιδώματα και πεσμένα καλώδια.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, των αρμόδιων Αρχών και του προσωπικού των εγκαταστάσεων. Αν εντοπίσετε επικίνδυνο σημείο, ενημερώστε το προσωπικό χωρίς να το πλησιάσετε. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 112.

Η Γενική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ».

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