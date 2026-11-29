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Δικογραφία σε βάρος 26χρονου για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από καταγγελία για επικοινωνία ενήλικου με ανήλικη μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να ζήτησε και να έλαβε από την ανήλικη φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της.

Η υπόθεση τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε ψηφιακή έρευνα των αστυνομικών, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τον επιτόπιο έλεγχο των συσκευών επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη διερευνώμενη υπόθεση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια εστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

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