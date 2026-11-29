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Συγκλονίζει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 28/11 στη λεωφόρο Λαυρίου στο Κορωπί, με θύμα έναν 22χρονο οδηγό.

Μιλώντας στο MEGA o πατέρας του θύματος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βρήκε ο ίδιος νεκρό τον γιο του μέσα στην άμορφη μάζα που είχε σχηματιστεί το αυτοκίνητο. Όπως εξήγησε, ο νεαρός κατευθυνόταν στη δουλειά του στο αεροδρόμιο εκείνη την ώρα, είχε δίπλωμα οδήγησης περίπου 3 χρόνια και ήξερε απ’ έξω τον συγκεκριμένο δρόμο.

«Σηκώθηκε εδώ από το σπίτι μας και πήγαινε για εργασία. Τεσσεράμισι ώρα έπιανε στο αεροδρόμιο, άρα στις 3:20 που έγινε αυτό, πέρασε από εκεί για να πάει στη δουλειά του», ανέφερε αρχικά, περιγράφοντας στη συνέχεια πώς έφτασε στο σημείο της τραγωδίας:

Ο ίδιος συγκλονισμένος περιέγραψε ότι εκείνος ήταν που βρήκε το παιδί νεκρό, αφού ειδοποιήθηκε από την εργασία του ότι δεν είχε φτάσει. Μάλιστα ανέφερε ότι επί τρεις ώρες που είχε γίνει το δυστύχημα δεν τον είχε εντοπίσει κανείς.

«Εγώ το βρήκα, εγώ το βρήκα το παιδί. Πέρασα στις 5 η ώρα από εκεί να αφήσω το άλλο μου το παιδί στον Προαστιακό, γιατί δούλευε στις έξι, και με πήραν τηλέφωνο ότι ο Λάζαρος δεν έχει φτάσει. Γύρισα πίσω και το βρήκα. Τρεις ώρες μόνος του».

Ο 22χρονος Λάζαρος σπούδαζε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Τρίπολης και απείχε μόλις πέντε μαθήματα από την αποφοίτησή του, ενώ εργαζόταν παράλληλα στο αεροδρόμιο. Όπως τόνισε ο πατέρας του, ο νεαρός ήταν απόλυτα ξεκούραστος και γνώριζε άριστα το οδικό δίκτυο της περιοχής.

«Το παιδί ήταν ξεκούραστο, ήταν στο σπίτι όλη μέρα και είχε ρεπό την προηγούμενη μέρα. Είχε το δίπλωμα δύο με τρία χρόνια σίγουρα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το οδηγούσε ένα χρόνο και ένα μήνα, ενώ οδηγούσε και τα άλλα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας. Ήξερε τον δρόμο απ’ έξω. Να το πάτησε λίγο παραπάνω…», σημείωσε συντετριμμένος.

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