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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος, το πρωί του Σαββάτου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί.

Το όχημα του νεαρού εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε αυτό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:00 το πρωί, ενώ στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου.

Οι πυροσβέστες, με τη χρήση διασωστικών εργαλείων, απεγκλώβισαν τον 22χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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