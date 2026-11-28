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Απροκάλυπτα υπέρ της άμεσης προσφυγής στις κάλπες τάχθηκε ο Στέλιος Πέτσας, ανοίγοντας μόνος του τη συζήτηση για πρόωρες εκλογές.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έστειλε το δικό του μήνυμα προς το Μέγαρο Μαξίμου, καλώντας ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «πατήσει το κουμπί» προκειμένου να αλλάξει η βαριά πολιτική ατζέντα των τελευταίων ημερών.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν έκρυψε την έντονη δυσφορία του για το γεγονός ότι η πολιτική ατζέντα έχει εγκλωβιστεί σε υποθέσεις και σκάνδαλα, με φόντο και τις υποθέσεις του Βαγγέλη Λιάκου και του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, αφήνοντας εντελώς εκτός κάδρου το κυβερνητικό έργο και την καθημερινότητα των πολιτών.

«Έχω 10 ημέρες που όπου πάω συζητάμε αυτά τα θέματα που δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με αυτό που θα ήθελα να συζητάω, για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων», ανέφερε με νόημα, περιγράφοντας την αμηχανία που επικρατεί στις επαφές με την κοινωνία.

Με τη φράση-κλειδί «Εγώ θα έλεγα “πρόεδρε, πάτα το, να κάνουμε εκλογές να τελειώσουμε”», ο κ. Πέτσας έδειξε να προκρίνει την άμεση προσφυγή στις κάλπες ως μοναδική διέξοδο εκτόνωσης.

Όπως προειδοποίησε, αν αυτή η τοξική ατζέντα παραταθεί για το επόμενο εξάμηνο, «ο κόσμος θα μας γυρίσει σε όλους την πλάτη», οδηγώντας σε γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού συστήματος.

Λίγο νωρίτερα, ερωτηθείς για το αν βλέπει κάλπες στον ορίζοντα, κράτησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ξεκαθαρίζοντας πως δεν γνωρίζει τους σχεδιασμούς του πρωθυπουργού, άφησε ωστόσο να εννοηθεί πως η πίεση είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί: «Δεν θα απέκλεια τίποτα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Όλα είναι ανοιχτά σε αυτό το κλίμα».

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