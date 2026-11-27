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Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η σημερινή για την Αλίκη Καραμανλή, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή.
Η Αλίκη Καραμανλή απέκτησε το πτυχίο της από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Πολιτικής Διακυβέρνησης.
Το αντικείμενο των σπουδών της επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις διεθνείς σχέσεις, στη λειτουργία των πολιτικών θεσμών, στην ευρωπαϊκή πολιτική και στα σύγχρονα ζητήματα διακυβέρνησης.
Με την απόκτηση του πτυχίου της, η Αλίκη Καραμανλή κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ακαδημαϊκής της διαδρομής και ανοίγει ένα νέο στη ζωή της.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη απέκτησαν στις 12 Ιουνίου 2003 τα δίδυμα παιδιά τους, Αλίκη και Αλέξανδρο.
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