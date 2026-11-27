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Λήξη συναγερμού στην Πάτρα για τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν από διερχόμενη γυναίκα σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκουν σε εκπαιδευτικό σκελετό.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, τον συγκεκριμένο σκελετό είχε στην κατοχή του εδώ και πολλά χρόνια γιατρός, ο οποίος διαμένει στην περιοχή.

Πώς κατέληξαν τα οστά στον κάδο απορριμμάτων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα οστά φαίνεται πως κατέληξαν στον κάδο κατά λάθος, στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης που πραγματοποιούνταν σε κτίριο.

Οι εργάτες πέταξαν στον κάδο μπάζα από τις εργασίες, μαζί με τα οποία φαίνεται ότι απορρίφθηκαν κατά λάθος και τα οστά του εκπαιδευτικού σκελετού.

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