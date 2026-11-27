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Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με την κακοκαιρία να διαρκεί τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες και να φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το διάστημα αυτό υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και απαγορευτικού απόπλου, ιδιαίτερα στα πελάγη.

Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από ψυχρό αέρα.

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στις εξής περιοχές:

Δυτική Ελλάδα

Θεσσαλία

Μακεδονία

Τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Τμήματα της βόρειας Πελοποννήσου

Κακοκαιρία: Άνεμοι με ριπές έως 11 μποφόρ το Σάββατο

Από το Σάββατο, το βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στο Ιόνιο

Στα ηπειρωτικά

Στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου οι ριπές τους θα φτάσουν έως και τα 11 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας έως 14 βαθμούς και πυκνές χιονοπτώσεις

Το Σάββατο και την Κυριακή το κρύο θα γίνει εντονότερο, με την πτώση της θερμοκρασίας να φτάνει έως και τους 14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως από τα βόρεια προς τα νότια.

Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν την αίσθηση του ψύχους.

Η Κυριακή η δυσκολότερη ημέρα της κακοκαιρίας

Η Κυριακή προβλέπεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα της κακοκαιρίας, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων:

Στην κεντρική Ελλάδα

Στην ανατολική Ελλάδα

Στη νότια Ελλάδα

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των ανέμων θα προκαλέσει προβλήματα τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Με την έναρξη της νέας εβδομάδας, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ωστόσο, η Δευτέρα παραμένει κρίσιμη ημέρα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις περιοχές αυτές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με ξηρό και ψυχρό καιρό, χωρίς έντονα φαινόμενα.

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