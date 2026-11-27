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Ενώπιον του ανακριτή του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου με βάση το νόμο περί ευθύνης Υπουργών βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο πρώην υπουργός Κώστας Καραμανλής, δεν έγινε αντιληπτός από φωτογραφικούς φακούς και τηλεοπτικά συνεργεία, καθώς για τη μετάβασή του είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας τόσο εντός, όσο και εκτός των δικαστηρίων της οδού Λουκάρεως. Πήγε στα δικαστήρια υπό άκρα μυστικότητα και από την… πίσω πόρτα

Έως αυτή την ώρα η ημερομηνία λήψης προθεσμίας για την απολογία του αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό.

Υπενθυμίζεται ότι μία εβδομάδα νωρίτερα ο κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος έλαβε κλήση για απολογία, από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη.

Σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών έχει ασκηθεί δίωξη για παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης 717 για τα τρένα μέχρι το πολύνεκρο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται και για τους 10 Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών την περίοδο 2016-2023.

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