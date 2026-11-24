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Ο νέος τσακωμός Νίκου Στραβελάκη-Κατερίνας Παπακωστοπούλου σε διάλειμμα της εκπομπής «10 παντού» στο OPEN κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου καταδεικνύοντας το τοξικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο παρουσιαστών.
«Δαίμων» του κοντρόλ στο κανάλι της Παιανίας απαθανάτισε το νέο μπάχαλο μεταξύ των δύο παρουσιαστών…
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