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Ο νέος τσακωμός Νίκου Στραβελάκη-Κατερίνας Παπακωστοπούλου σε διάλειμμα της εκπομπής «10 παντού» στο OPEN κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου καταδεικνύοντας το τοξικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο παρουσιαστών.

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Στο επίμαχο βίντεο ο Νίκος Στραβελάκης νουθετεί τη συμπαρουσιάστρια του, λέγοντας «μην το ξανακάνεις, είναι απαξιωτικό για εμένα».

τη συμπαρουσιάστρια του, λέγοντας «μην το ξανακάνεις, είναι απαξιωτικό για εμένα». «Μην με μαλώνεις», απαντά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Σε μαλώνω γιατί είμαι εδώ μέχρι τις 3,5 το πρωί και έρχομαι στις 5.00 και μου λες “έλα μωρέ”», επιμένει ο Νίκος Στραβελάκης.

«Δικαίωμα σου είναι», απαντά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Δεν είναι δικαίωμα μου, είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε εκπομπή», συνεχίζει ο Νίκος Στραβελάκης.

Στο σημείο αυτό ανεβαίνουν κι άλλο οι τόνοι, με την Παπακωστοπούλου να τον απειλεί πως θα σηκωθεί να φύγει. «Μη μου μιλάς έτσι, γιατί θα σηκωθώ να φύγω».

«Θα σου μιλάω, όπως σου αξίζει, σήκω φύγε», απαντά ο Νίκος Στραβελάκης.

«Αφού είσαι ξεφτίλας θα σηκωθώ να φύγω. Θα σε ξεφτιλίσω και θα φύγω. Σου χαρίζομαι τόσο καιρό και δεν ξεφτιλίζω», λέει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Ο Νίκος Στραβελάκης την προτρέπει να αποχωρήσει στον αέρα. «Βρε άντε γ@@@@@. Έχει και η υπομονή τα όρια της. Ξεκίνα να στέλνεις μηνύματα στον Παναγιωτόπουλό. Δεν θα μου κάνεις μαγκιές», απαντά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Θα με σεβαστείς ή θα φύγεις», απαντά ο Νίκος Στραβελάκης.

Στο σημείο αυτό η Κατερίνα Παπακωστοπούλου τον ρωτά αν θα την απολύσει, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης την καλεί να σεβαστεί τον πτέραρχο.

Οι τόνοι ανεβαίνουν κι άλλο. «Ντροπή σου, ένα σκουπίδι είσαι, σε φτύνει η πιάτσα», λέει ο Νίκος Στραβελάκης.

«Ενώ εσένα σε αγαπά όλη η πιάτσα;», απαντά η Παπακωστοπούλου με τον Στραβελάκη να της λέει ότι ντρέπεται που στέκεται τηλεοπτικά δίπλα της.

«Εγώ ντρέπομαι, είσαι ένας κακοποιητικός άνθρωπος. Έχει φτάσει 65 χρονών βρε Νίκο μου, δεν σε συμπαθεί άνθρωπος, κατάλαβε το πια», απαντά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

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