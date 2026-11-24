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Υπερτριπλάσια καθαρά κέρδη σε σχέση με πέρυσι, σημαντική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων και αισθητή αποκλιμάκωση του δανεισμού καταγράφει ο όμιλος Motor Oil στο εννεάμηνο του 2026, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά διύλισης. Η ισχυρή οικονομική επίδοση του ομίλου αντανακλάται και στην απόφαση της διοίκησης να αυξήσει κατά 57% το προμέρισμα για την τρέχουσα οικονομική χρήση, το οποίο θα ανέλθει σε 0,55 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις 29 Δεκεμβρίου.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτινάχθηκαν στα 1,39 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 207,1%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,71 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 38,1%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να ανέρχονται σε 2,04 δισ. ευρώ, έναντι 763,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 166,5%. Τα μικτά κέρδη έφτασαν τα 2,2 δισ. ευρώ από 711,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,81 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 227,1%. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 12,79 ευρώ από 4,16 ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Ενδεικτικό της δυναμικής που ανέπτυξε ο όμιλος κατά τη διάρκεια του έτους είναι το γεγονός ότι περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καθαρής κερδοφορίας του εννεαμήνου προήλθε από το τρίτο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 702,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 142,3% σε ετήσια βάση, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 4,18 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκριση πραγματοποιείται με μια περίοδο κατά την οποία τα αποτελέσματα του 2025 είχαν ενισχυθεί από ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους 211,3 εκατ. ευρώ για απώλεια λειτουργικών κερδών, καθώς και από κέρδος 33,2 εκατ. ευρώ που αφορούσε πάγιο εξοπλισμό, λόγω της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο.

Η διύλιση οδηγεί την κερδοφορία

Παρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Motor Oil σε διαφορετικούς τομείς της ενέργειας, η διύλιση και η εμπορία καυσίμων εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή κερδοφορίας του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας το 91,6% των συνολικών λειτουργικών κερδών. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου κλάδου αυξήθηκαν στα 8,99 δισ. ευρώ από 5,83 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα μικτά κέρδη ξεπέρασαν τα 1,74 δισ. ευρώ. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται, ωστόσο, και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου, με τον τομέα του εξηλεκτρισμού να επιστρέφει στην κερδοφορία, εμφανίζοντας κέρδη προ φόρων 58,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 65,6%.

Παράλληλα, μεταβολές καταγράφονται στη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων, καθώς το μερίδιο της ελληνικής αγοράς στον συνολικό κύκλο εργασιών υποχώρησε στο 49,3% από 57% το 2025. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν πλέον τη δεύτερη θέση, με ποσοστό 6,6%, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων του ομίλου προέρχεται από αγορές εκτός Ελλάδας.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας αποτυπώνεται και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Motor Oil. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,51 δισ. ευρώ, έναντι 406,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, επιτρέποντας στον όμιλο να αυξήσει τη διαθέσιμη ρευστότητα και ταυτόχρονα να περιορίσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Στο τέλος Σεπτεμβρίου τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν ανέλθει σε 2,07 δισ. ευρώ από 1,37 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου 480 εκατ. ευρώ, στα 2,22 δισ. ευρώ από 2,70 δισ. ευρώ.

Με βάση τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση προμερίσματος συνολικού ύψους 60,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2026, με τους μετόχους να λαμβάνουν 0,55 ευρώ ανά μετοχή λίγο πριν από την εκπνοή του έτους.

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