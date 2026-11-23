Takeaways by to pontiki AI Ο Χάουαρντ Μπάφετ έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο ιδιώτη δωρητή της Ουκρανίας, έχοντας διαθέσει ή δεσμεύσει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακά έργα από την έναρξη του πολέμου.

Ο φιλάνθρωπος χρηματοδοτεί προγράμματα που επικεντρώνονται στη γεωργική στήριξη, την αποναρκοθέτηση εκτάσεων, την αποκατάσταση τραυματιών πολέμου και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών, όπως νοσοκομεία και τυπογραφεία.

Μέσω του ιδρύματός του, ο Μπάφετ έχει πραγματοποιήσει 28 επισκέψεις στη χώρα, συνδυάζοντας την οικονομική ενίσχυση με την προσωπική συμμετοχή στην ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού για την ασφάλεια των πολιτών και των αγροτών.

Η δράση του ιδρύματος περιλαμβάνει επίσης σημαντικές επενδύσεις σε τομείς δημόσιας ασφάλειας, σίτισης αμάχων, τεκμηρίωσης εγκλημάτων πολέμου και υποστήριξης των νέων, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργικότητας της κοινωνίας εν μέσω της σύγκρουσης.

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Ο Χάουαρντ Μπάφετ, γιος του θρυλικού επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ιδιώτη δωρητή της Ουκρανίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει επισκεφθεί τη χώρα 28 φορές, χρηματοδοτώντας προγράμματα δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποναρκοθέτηση, τη γεωργία, την αποκατάσταση τραυματιών και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του Forbes, ο 71χρονος φιλάνθρωπος είχε διαθέσει ή δεσμεύσει 1,33 δισ. δολάρια έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ, με τις νεότερες χρηματοδοτήσεις, οι συνολικές δωρεές του προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.

Ποιος είναι ο Χάουαρντ Μπάφετ

Ο μεσαίος γιος του Γουόρεν Μπάφετ, η περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 140 δισ. δολάρια, εγκατέλειψε τρία πανεπιστήμια χωρίς να αποφοιτήσει. Από το 1977 ασχολείται με τη γεωργία, καλλιεργώντας σήμερα περίπου 647 εκτάρια στο Ιλινόι.

Έχει διατελέσει σερίφης της κομητείας Μέικον (2017-2018), είναι φωτογράφος και συγγραφέας οκτώ βιβλίων. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Berkshire Hathaway, με τον Γκρεγκ Έιμπελ να παραμένει διευθύνων σύμβουλος.

Πώς ξεκίνησαν οι δωρεές στην Ουκρανία

Τον Απρίλιο του 2022 επισκέφθηκε την Ουκρανία χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο. Αρχικά θεωρούσε τη χώρα υπερβολικά ανεπτυγμένη για το ίδρυμά του, το οποίο δραστηριοποιούνταν κυρίως σε αναπτυσσόμενες περιοχές συγκρούσεων.

Η ανθρωπιστική κρίση και οι συνέπειες του πολέμου στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια άλλαξαν την απόφασή του.

Η πρώτη χρηματοδότηση κατευθύνθηκε στη σίτιση αμάχων και στην τεκμηρίωση εγκλημάτων πολέμου. Μέχρι το τέλος του 2022 είχε διαθέσει 150 εκατ. δολάρια, σχεδόν το μισό ετήσιο προϋπολογισμό του ιδρύματος. Το ποσό διπλασιάστηκε το 2023, με τις ετήσιες δεσμεύσεις να κινούνται έκτοτε γύρω στα 300 εκατ. δολάρια.

Γεωργία: Αγόρασε μηχανήματα που προορίζονταν για τη Ρωσία

Ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματά του ήταν στον επικεφαλής της John Deere. Ζήτησε να αγοράσει 15 διαθέσιμα γεωργικά μηχανήματα στην Ευρώπη, τα οποία αρχικά προορίζονταν για τη Ρωσία. Ακολούθησαν αγορές εξοπλισμού της New Holland.

Έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Victory Harvest, που διαθέτει δωρεάν μηχανήματα σε μικρούς και μεσαίους αγρότες.

Πάνω από 60 εκατ. δολάρια επενδύθηκαν σε εξοπλισμό.

επενδύθηκαν σε εξοπλισμό. Από το 2022 έως το 2025 καλύφθηκαν 823.000 εκτάρια, μέσω 3.636 αιτημάτων παραγωγών.

Το 2026 η συνολική έκταση πλησιάζει το 1 εκατ. εκτάρια.

Η εξοικονόμηση ενοικίων εξοπλισμού εκτιμάται σε σχεδόν 25 εκατ. δολάρια για την περίοδο 2022-2024.

Αποναρκοθέτηση: «Αν χρειαστεί, θα ανατινάξω 1.000 τρακτέρ»

Ο Μπάφετ έχει διαθέσει 167 εκατ. δολάρια για την αποναρκοθέτηση, χρηματοδοτώντας ομάδες, θεσμικές αλλαγές και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Συμμετείχε προσωπικά στην ανάπτυξη δύο μηχανημάτων: του GAR-3100, για έλεγχο ήδη εκκαθαρισμένων εκτάσεων, και του GAR-5120, πιστοποιημένου οχήματος μηχανικής αποναρκοθέτησης.

Όταν Ουκρανός αξιωματούχος εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο καταστροφής ακριβών τρακτέρ, εκείνος απάντησε: «Σταματήστε να μετράτε τα τρακτέρ μου. Αν χρειαστεί να ανατινάξω χίλια, θα το κάνω».

Με τη στήριξη του ιδρύματος έχουν εκκαθαριστεί σχεδόν 1.490 εκτάρια και επιβεβαιώθηκε η ασφάλεια άλλων 300. Πρόκειται μόλις για το 0,014% των 13,2 εκατ. εκταρίων που παραμένουν δυνητικά επικίνδυνα.

Η προσέγγισή του, πάντως, δεν είναι χωρίς αδυναμίες. Το ίδρυμα απέρριψε χωρίς εξήγηση αίτημα στήριξης 50 εκπαιδευμένων ειδικών, ενώ ορισμένες τεχνολογικές πρωτοβουλίες προχώρησαν χωρίς επαρκή συντονισμό με τις ουκρανικές αρχές. Ένα αρχικό εγχείρημα μετατροπής μπουλντόζας σε όχημα αποναρκοθέτησης απέτυχε.

Superhumans: Από το 1 εκατομμύριο στα 77 εκατομμύρια

Το 2022 οι δημιουργοί του κέντρου αποκατάστασης τραυματιών πολέμου Superhumans ζήτησαν χρηματοδότηση 1 εκατ. δολαρίων.

Έπειτα από επαφές που ξεκίνησαν με τη μεσολάβηση του Ρίτσαρντ Μπράνσον και οικονομικό έλεγχο, ο Μπάφετ αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ολόκληρη την αρχική εγκατάσταση, κόστους 14 εκατ. δολαρίων.

Σήμερα η συνεισφορά του φτάνει τα 77 εκατ. δολάρια, καλύπτοντας εγκαταστάσεις στο Λβιβ, λειτουργικά έξοδα και προσθετικά μέλη.

Παράλληλα, ενθαρρύνει το Superhumans να αναζητά άλλους δωρητές, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από το ίδρυμά του.

Τα υπόλοιπα 876 εκατ. δολάρια: Πού κατευθύνθηκαν

Πέντε λιγότερο προβεβλημένοι τομείς απορρόφησαν ακόμη 876 εκατ. δολάρια:

351 εκατ. για τρόφιμα: Περισσότερα από 642,9 εκατ. γεύματα και σχολική κουζίνα που σιτίζει καθημερινά περίπου 7.500 παιδιά στην Μπούτσα.

Περισσότερα από 642,9 εκατ. γεύματα και σχολική κουζίνα που σιτίζει καθημερινά περίπου 7.500 παιδιά στην Μπούτσα. 244 εκατ. για υποδομές: Πάνω από 344.000 παράθυρα, εννέα γέφυρες, τέσσερις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, σχολικά καταφύγια και περισσότερες από 2.500 γεννήτριες.

Πάνω από 344.000 παράθυρα, εννέα γέφυρες, τέσσερις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, σχολικά καταφύγια και περισσότερες από 2.500 γεννήτριες. 125 εκατ. για εγκλήματα πολέμου: Έρευνες, 18 εργαστήρια DNA και υποστήριξη γυναικών που επέστρεψαν από ρωσική αιχμαλωσία.

Έρευνες, 18 εργαστήρια DNA και υποστήριξη γυναικών που επέστρεψαν από ρωσική αιχμαλωσία. 103 εκατ. για δημόσια ασφάλεια: Ασθενοφόρα, ασύρματοι, 240 υπηρεσιακοί σκύλοι και νοσοκομειακός εξοπλισμός.

Ασθενοφόρα, ασύρματοι, 240 υπηρεσιακοί σκύλοι και νοσοκομειακός εξοπλισμός. 53 εκατ. για παιδιά και νέους: 54 κέντρα που εξυπηρέτησαν περισσότερα από 2 εκατ. παιδιά, κατασκηνώσεις και δραστηριότητες για 400 οικογένειες πεσόντων.

Το τυπογραφείο που ξαναχτίστηκε με 8,9 εκατ. δολάρια

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Factor-Druk στο Χάρκοβο, όπου τυπωνόταν ένα στα τρία ουκρανικά βιβλία.

Ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε επτά ανθρώπους, τραυμάτισε 21 και προκάλεσε ζημιές άνω των 6,6 εκατ. δολαρίων.

Μαθαίνοντας ότι επρόκειτο για τον μεγαλύτερο εκτυπωτή ουκρανόφωνων σχολικών βιβλίων, ο Μπάφετ χρηματοδότησε αποκλειστικά την αποκατάσταση. Το εργοστάσιο ξαναλειτούργησε έπειτα από εννέα μήνες και δαπάνη 8,9 εκατ. δολαρίων.

Οι φιλίες στην Ουκρανία και το μέλλον του ιδρύματος

Πέρα από τις δωρεές, ο Μπάφετ διατηρεί προσωπικούς δεσμούς με Ουκρανούς. Έχει ταξιδέψει ειδικά για γάμο δύο στρατιωτικών, οργανώσει σαφάρι για ασθενείς του Superhumans και εμπνευστεί τη δημιουργία ορχήστρας θεραπευτικής μουσικής.

Επικρίνει την υποχώρηση της αμερικανικής υποστήριξης, αμφισβητεί την αξιοπιστία μιας συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και προειδοποιεί ότι η διαφθορά μπορεί να υπονομεύσει το οικονομικό μέλλον της Ουκρανίας.

Η στήριξή του στη γεωργία, την αποναρκοθέτηση και την αποκατάσταση τραυματιών αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τον πόλεμο, παρότι το ίδρυμα προβλέπεται να τερματίσει τη λειτουργία του έως το 2045.

«Έχω περισσότερους φίλους στην Ουκρανία απ’ ό,τι στην πατρίδα μου», λέει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Ο χρόνος που πέρασα στην Ουκρανία με άλλαξε».

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