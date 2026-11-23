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Έναν ατελείωτο Γολγοθά αναμένεται να ανέβει η κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo Χριστίνα Βακάκη, μετά την σοκαριστική παράσυρσή της στη Βούλα.

Η 35χρονη έχει μεν ξεπεράσει τον κίνδυνο, ωστόσο πρέπει να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε το πρωί της 19ης Νοεμβρίου, όταν η Χριστίνα Βακάκη βγήκε για τζόκινγκ στη Βάρη. Όταν επιχείρησε να διασχίσει την λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου από την διάβαση των πεζών, αυτοκίνητο με οδηγό έναν 35χρονο την παρέσυρε, εκσφενδονίζοντάς την 30 μέτρα μακριά.

Φέρεται πως ο οδηγός δεν την είδε λόγω ενός βαν που εμπόδιζε την ορατότητα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Έέφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε λεκάνη, πρόσωπο, πόδια και χέρια.

Για την πλήρη αποκατάστασή της οι γιατροί της κρίνουν απαραίτητη μία σειρά επεμβάσεων ώστε να αποκατασταθούν πλήρως τα άκρα και η λεκάνη της.

Μνήμες από το πολύνεκρο τροχαίο με τον αδελφό της

Η σοκαριστική παράσυρση της ξύπνησε μνήμες από το πολύνεκρο τροχαίο του Φεβρουαρίου του 2017, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο αδελφός της, Γιώργος Βακάκης, σε ηλικία μόλις 24 χρόνων.

Τότε, η Porsche που οδηγούσε προσέκρουσε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πάρκινγκ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, κοντά στη Θήβα.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο Γιώργος Βακάκης, ο φίλος και συνοδηγός του Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου με τον 3χρονο γιο της, Παύλο που είχαν σταματήσει στο πάρκινγκ.

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