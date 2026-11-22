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Η ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 αναδεικνύει μια δομική απόκλιση ανάμεσα στην ταμειακή ευρωστία των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και στην πραγματική αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Ως εκπρόσωποι των συνταξιούχων, οφείλουμε να εξετάσουμε τα δεδομένα όχι με όρους επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, αλλά στη βάση των οικονομικών δεικτών και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

1. Η μαθηματική ασυμμετρία του μηχανισμού αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, το 2026 ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 4% και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στο 2%. Βάσει του ισχύοντος νόμου, ο συντελεστής αναπροσαρμογής (μέσος όρος πληθωρισμού και ανάπτυξης) ανέρχεται στο 3%, αλλά διαμορφώνεται τελικά στο 2,9% λόγω αφαίρεσης 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από το προηγούμενο έτος.

Από τεχνοκρατική σκοπιά, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος οδηγεί σε αρνητική πραγματική μεταβολή εισοδήματος κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή (4%) δεν αποτυπώνει τον πραγματικό πληθωρισμό της τρίτης ηλικίας, καθώς το καλάθι κατανάλωσης των συνταξιούχων (ιδίως όσων λαμβάνουν 600–800 ευρώ μικτά, όπου η αύξηση περιορίζεται σε 17,40–23,20 ευρώ) βαρύνεται δυσανάλογα από ανελαστικές δαπάνες όπως τρόφιμα, ενέργεια και υγεία.

2. Ταμειακά πλεονάσματα και ανταποδοτικότητα

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1,2 δισ. ευρώ (στα 31,072 δισ. ευρώ), παρά την προβλεπόμενη μείωση των εισφορών κατά 0,5% τον Απρίλιο του 2027. Το συνολικό πλεόνασμα των ΟΚΑ εκτινάσσεται κατά 976 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 2,841 δισ. ευρώ.

Αναγνωρίζεται το επιχείρημα της οικονομικής πολιτικής ότι τα πλεονάσματα των ΟΚΑ αφορούν το ευρύτερο ισοζύγιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένων κλάδων υγείας και πρόνοιας) και λειτουργούν ως δημοσιονομικό «μαξιλάρι» για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος ενόψει της δημογραφικής γήρανσης. Ωστόσο, από τη σκοπιά των ασφαλισμένων, η συσσώρευση πλεονάσματος σχεδόν 3 δισ. ευρώ, την ώρα που η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη αυξάνεται κατά 1,095 δισ. ευρώ (στα 36,813 δισ. ευρώ), εγείρει ζήτημα δίκαιης κατανομής του μερίσματος της ανάπτυξης.

3. Η τεχνική παράμετρος της προσωπικής διαφοράς

Η κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 δικαιούχους αποτελεί θετική θεσμική παρέμβαση, καθώς αποκαθιστά τη ροή τακτικών αυξήσεων. Εντούτοις, τεχνικά, η μη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη διατηρεί μια στρέβλωση: ο υπολογισμός του 2,9% επί μικρότερης βάσης δημιουργεί δύο ταχύτητες συνταξιούχων με διαφορετικό καθαρό όφελος για το ίδιο συνολικό εισόδημα.

4. Προτάσεις δημοσιονομικά ουδέτερης ανακατανομής

Οι έκτακτες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση των 400 ευρώ για τους άνω των 65 ετών και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, προσφέρουν στοχευμένη ανακούφιση, αλλά δεν υποκαθιστούν την ανάγκη μόνιμης θωράκισης των συντάξεων. Στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιθωρίων, το Κόμμα των Συνταξιούχων διεκδικεί την αναθεώρηση του τύπου αναπροσαρμογής ώστε η αύξηση να μην υπολείπεται του πληθωρισμού για συντάξεις έως 1.000 ευρώ. Την σταδιακή ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην ανταποδοτική σύνταξη, χρηματοδοτούμενη από μέρος της υπεραπόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος, την αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων ώστε οι ονομαστικές αυξήσεις να μην απορροφώνται από την παρακράτηση φόρου και την εισφορά αλληλεγγύης.

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