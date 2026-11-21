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Ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας χάνει την καρέκλα του εξαιτίας της προσωπικής του ζωής.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτείται από τη Nvidia μετά τις αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Μόνο που η μία απ’ αυτές τις σχέσεις δεν προκαλεί απλώς οικογενειακό σκάνδαλο.

Η γυναίκα με την οποία συνδέθηκε θεωρείται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας με δραστηριότητα στη Σιγκαπούρη, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που θυμίζει κατασκοπευτικό μυθιστόρημα.

Σύμφωνα με τους «New York Times», οι αμερικανικές υπηρεσίες την έχουν συνδέσει με την κινεζική κατασκοπεία. Το Πεκίνο διαψεύδει.

Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο μια προσωπική σχέση, αλλά το ενδεχόμενο πρόσβασης σε πληροφορίες κρίσιμες για την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ.

Στην καρδιά του σκανδάλου βρίσκεται η Nvidia, η εταιρεία που προμηθεύει τα προηγμένα μικροτσίπ της τεχνητής νοημοσύνης.

● Η Ουάσιγκτον περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας στην αμερικανική τεχνολογία, ενώ οι επιχειρηματικοί κολοσσοί διεκδικούν μερίδιο στην τεράστια κινεζική αγορά.

● Ο Χουάνγκ υποστήριζε τη χαλάρωση των περιορισμών.

Έτσι, η προσωπική του περιπέτεια φωτίζει μια πολύ βαθύτερη σύγκρουση: εθνική ασφάλεια εναντίον επιχειρηματικών συμφερόντων.

Το σκάνδαλο φτάνει μέχρι τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τους «New York Times», ο Τραμπ είχε ενημερωθεί από τις αμερικανικές υπηρεσίες για τη σχέση Χουάνγκ με την ύποπτη για κατασκοπεία επιχειρηματία, αλλά δεν παρενέβη.

● Ο Πρόεδρος που διακηρύσσει ότι προστατεύει την Αμερική από την κινεζική τεχνολογική διείσδυση βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με ένα ενοχλητικό ερώτημα: πόσο αυστηροί είναι οι κανόνες εθνικής ασφάλειας όταν εμπλέκονται ισχυροί επιχειρηματικοί σύμμαχοι;

Η υπόθεση Nvidia κρύβει μια σχεδόν σαρκαστική ειρωνεία. Η Αμερική επενδύει δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη για να εξασφαλίσει την υπεροχή της απέναντι στην Κίνα. Κι όμως, το πρόσωπο που πρωταγωνίστησε σε αυτήν την επανάσταση βρέθηκε εκτεθειμένος σε μια από τις βαθύτερες και συνηθέστερες ανθρώπινες αδυναμίες.

Οι μηχανές γίνονται ολοένα εξυπνότερες, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν προβλέψιμοι. Και ίσως το πιο ευάλωτο σημείο μιας υπερδύναμης να μην είναι η τεχνολογία της, αλλά εκείνοι που τη διαχειρίζονται.

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