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Δεν αποτελεί ευχάριστη ανακοίνωση η οποιαδήποτε διαρροή στα ΜΜΕ με την οποία θίγεται το κύρος του εκάστοτε διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού αφήνοντας υπονοούμενα διάστασης με το υπουργείο Εξωτερικών. Ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, διπλωμάτης καριέρας, υπόκειται στον υπουργό Εξωτερικών και την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών που εισηγήθηκαν και υπόγραψαν την εντολή τοποθέτησης στην υψηλών απαιτήσεων θέση για διπλωματική συνδρομή στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής.

Αν στην εξέλιξη μίας κρίσης επιλέγεται από στελέχη που κινούν την προσωπική τους φιλοδοξία να μεταφέρεται διά των ΜΜΕ στην κοινή γνώμη μικρή ή μεγάλη ρηγμάτωση στον ενιαίο τρόπο εξασφάλισης της διεθνούς παρουσίας μας, τότε οι Έλληνες πολίτες δικαίως διερωτώνται για τον βαθμό αποτελεσματικότητας των διοικητικών θεσμών και του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Η αντίδραση μετά την Κάσο

Με αφορμή δημοσιεύματα επανέρχομαι στο θέμα που αδικαιολόγητα δημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό με την βυθομετρική έρευνα και τη μελλοντική πόντιση του καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Ε.Ε. προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για όσους καλοπροαίρετα συγκρατούν τα γεγονότα που αφορούν την εξωτερική μας πολιτική δεν διαλανθάνει την προσοχή τους ότι η συζήτηση έχει αρχίσει από προηγούμενη του 2019 κυβέρνηση, η οποία εσωκομματικά και ενδοκυβερνητικά αντιμετώπιζε αντιπαλότητες που αφορούσαν και επιθυμίες υπερδυνάμεων να διαφεντέψουν με τεχνολογία και κεφάλαια την εξέλιξη ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού ενεργειακού προγράμματος.

Στον χορό της αντιπαλότητας προστέθηκε και η Τουρκία, που διαβλέπει ότι η ενεργειακή επάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλάζει τα δεδομένα επικοινωνίας της κυπριακής κυβέρνησης με τους Κύπριους κατοίκους της παρανόμως κατεχόμενης Κυπριακής επικράτειας.

Όταν ο τουρκικός αυταρχισμός στην Κάσο αντιμετωπίστηκε με πολιτικές αποφάσεις ψυχραιμίας, τις οποίες πολλοί θεώρησαν υποχωρητικότητα και ενδοτισμό (απόλυτο δημοκρατικό τους δικαίωμα), η ελληνική κυβέρνηση, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή διάσταση της επένδυσης, εξασφάλισε γαλλική εταιρεία για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Υπογράφτηκαν τα συμβόλαια με την εταιρεία από την ελληνική και κυπριακή πλευρά, εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες NAVTEX για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου και γνωστοποιήθηκε από τη γαλλική πλευρά προς όλες τις παράκτιες χώρες, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, η δραστηριότητα της γαλλικής εταιρείας.

Η επικοινωνία έγινε με σχετική ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας διά των πρεσβειών της προκειμένου να προστατευθεί στην επιχειρηματική της δραστηριότητα μία γαλλική εταιρεία που ενεργεί για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού ευρωπαϊκού ενεργειακού προγράμματος.

Και για όσους δεν το γνωρίζουν ή σκοπίμως δεν το αντιλαμβάνονται η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, με γλώσσα αποδεκτή στις διεθνείς σχέσεις, διαμήνυσε σε κάθε ταραχοποιό μην τολμήσει και θίξει τα συμφέροντα της εταιρείας της. Η γαλλική κίνηση επιβάλλει υποχρεώσεις στους ταραξίες, ενώ διασφαλίζει τα συμφέροντα των κρατών – μελών και της Ε.Ε. στον ενεργειακό τομέα.

Άδικες μομφές και υπονοούμενα

Η Τουρκία δεν αποκτά πλεονέκτημα από την κίνηση της Γαλλίας και αυτό το γνωρίζουν καλά όλοι όσοι προσήλθαν στην ενημέρωση Γεραπετρίτη, άλλοι που δεν τόλμησαν να ακούσουν την πραγματικότητα, αλλά και όσοι δεν εκλήθησαν, επειδή ακόμη δεν συμμετέχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης διαμορφώνεται από τους αρμόδιους του γαλλικού κράτους και ουδείς τρίτος δικαιούται να απαιτεί δημοσιοποίηση του κειμένου και των διατυπώσεων που επιλέγονται στην αλληλογραφία ενός κυρίαρχου κράτους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, επειδή ενδιαφέρονται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, έχουν διαβουλευθεί στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των εθνικών τους προτεραιοτήτων, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία χωρίς να εκχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα, χωρίς να υποχωρήσει οποιοσδήποτε από τις εθνικές του προτεραιότητες, επειδή το ζητούμενο είναι απλώς η πόντιση καλωδίου.

Οι πανεπιστημιακοί με εξειδικευμένες αναφορές ανέλυσαν τα σχετικά άρθρα της UNCLOS κλείνοντας κάθε αντιεπιστημονική μετατροπή του ζητήματος σε πρωτεύον πρόβλημα υλοποίησης εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέλυσε τα πάντα κατά την ενημέρωσή του σε κάθε έναν από τους προσελθόντες αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Παρά τη διεξοδική παρουσίαση, τα απόνερα της αδικαιολόγητης αντάρας συντηρήθηκαν στα φύλλα και στην ενημέρωση της Κυριακής στρέφοντας μομφές και υπονοούμενα εις βάρος στελεχών της Διπλωματικής Υπηρεσίας που συνεχίζουν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εξωτερικής μας πολιτικής συνεργαζόμενα στενά με όλους τους παράγοντες στο γραφείο πρωθυπουργού και στο υπουργείο Εξωτερικών.

Doha Forum 2026

Με τον θόρυβο που προκαλείται παραβλέπονται κάποιες άλλες σημαντικές διεθνείς εξελίξεις.

Καταρχάς η ταχύτατη αναβάθμιση των διπλωματικών συνεργασιών σε πολλά επίπεδα με το Κατάρ και τα πολιτιστικά προγράμματα για το 2027 και με την παρουσία της Αιγύπτου αποκτά πρόσθετο περιφερειακό ενδιαφέρον αν συναξιολογηθεί με τη στρατηγική συνεργασία Ντόχας – Άγκυρας. Υπενθυμίζεται, για όποια σημασία μπορεί να έχει το γεγονός, ότι το Κατάρ δραστηριοποιείται ενεργειακά στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι το Εμιράτο γνωρίζει πολύ καλά να διαχωρίζει την πολιτική από τα οικονομικά συμφέροντα, χωρίς να παραβλέπει τη διάδραση στα δύο αυτά πεδία.

Στη συνολική περιφερειακή συζήτηση, που αφορά την ενέργεια, την κρίση στη Μέση Ανατολή, τη σχέση όλων με την Ιερουσαλήμ, αλλά και την εμπειρία από τη συνεκμετάλλευση με το Ιράν του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, η Ντόχα προσφέρει δημιουργικά συνδυάζοντας και τη σχέση της με τη Δαμασκό, που πλέον έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στη Σαουδική Αραβία.

Μέσα σε αυτό το διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στο Κατάρ το Doha Forum 2026. Η διεθνής προσέλευση παραδοσιακά είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Με συνεχή παρουσία στο Doha Forum και εξασφαλισμένη συνεργασία οι «Διάλογοι της Νισύρου», που δημιούργησε ο Παναγιώτης Μίχαλος, διατηρούν την Ελλάδα για πολλά χρόνια παρούσα σε ό,τι εξελίσσεται στην περιοχή ΜΕΝΑ.

Η Ελλάδα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την επίσημη εκπροσώπησή της στο επικείμενο φόρουμ με ξεχωριστής σημασίας πολιτική εκπροσώπηση. Πιθανώς, όπως συμβαίνει σε όλες τις διεθνείς διασκέψεις, να υπάρξουν στο περιθώριο των επίσημων εργασιών ενδιαφέρουσες διμερείς συναντήσεις, αλλά και αξιοποίηση διεθνών και περιφερειακών ΜΜΕ διά των οποίων θα επικοινωνήσει η Αθήνα τα πολιτικά, γεωστρατηγικά και ενεργειακά της μηνύματα.

Αποψίλωση και ελλείψεις στο ΥΠΕΞ

Διαβάζοντας ό,τι εξελίσσεται διεθνώς αντιλαμβανόμεθα ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν εγκλωβίζεται στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας. Αντιθέτως, τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη σημασία της πολυδιάστατης πολιτικής μας, τη γεωστρατηγική αξία των συνεργασιών με την Ε.Ε., τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία και τα τελευταία δύο χρόνια την πολιτική και διπλωματική πολυεπίπεδη αναβάθμιση της σχέσης Αθηνών – Ντόχας.

Αποδεδειγμένα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών αντιλαμβάνονται τη σημασία των εξελίξεων και παρεμβαίνουν προκειμένου να κινηθεί ταχύτερα το υπουργείο Εξωτερικών, που προηγούμενη διοίκηση το αποψίλωσε από έμπειρους χειριστές φακέλων.

Θυμάμαι ότι το 2019 «διαδρομιστές, καλοί γνώστες των επιθυμιών της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών» περιφερόμενοι διέδιδαν ότι νεότεροι διπλωμάτες, ανυπόμονοι να αναδειχθούν στον πρεσβευτικό βαθμό, θεμιτή φιλοδοξία κάθε σωστού επαγγελματία, έπεισαν τον υπουργό να τους εξασφαλίσει την προσδοκία τους. Δυστυχώς ατυχείς διοικητικές αποφάσεις της στιγμής επιφέρουν συνέπειές, ειδικά σε υπουργεία ιδιαίτερης ευαισθησίας και ξεχωριστού ρόλου, όπως το Εξωτερικών και το Εθνικής Άμυνας.

Οι αδυναμίες σίγουρα παραμερίζονται, αλλά ο χρόνος κυλά ταχύτατα. Οι ελλείψεις αναγκάζουν τη σημερινή ηγεσία να προκηρύξει εξετάσεις για 35 θέσεις ακολούθων. Ελπίζεται ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με «φρέσκια» εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή εξετάσεων των τριών τελευταίων ετών, με αμετάβλητη σύνθεση, προκάλεσε απογοήτευση, όπως επισημάνθηκε από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ που δεν διαψεύστηκαν.

Απαράβατη υποχρέωση η γλωσσομάθεια

Μπορεί οποιοσδήποτε να απορεί για τους συσχετισμούς, αλλά προφανώς όλα αλληλεξαρτώνται τόσο για την επιλογή των στελεχών, τη διαδρομή τους, την κάλυψη θέσεων υψηλής ευθύνης και τελικώς τον τρόπο που οι ασκούντες τη διοίκηση, πολιτικοί και διπλωμάτες, αντιλαμβάνονται τη σημασία του ρόλου που τους εμπιστεύτηκαν η πολιτεία και ο πρωθυπουργός στο υπουργείο Εξωτερικών.

Πραγματικά, πολλές φορές στην πολυμερή διπλωματία και στην υποστήριξη των διακρατικών σχέσεων οι παρανοήσεις είναι θέμα γλώσσας.

Συνεπώς, καλή γνώση της αγγλικής και της γαλλικής είναι απαράβατη υποχρέωση για κάθε διπλωμάτη, και το γνωρίζουν στο υπουργείο Εξωτερικών, για να γίνεται απολύτως αντιληπτή οποιαδήποτε τοποθέτηση της πολιτικής του Παρισιού και κατανοητή η ρηματική διακοίνωση στα γαλλικά, που αποκλείεται να έχει σταλεί στα αγγλικά από τη γαλλική πρεσβεία στην Άγκυρα, στην Αθήνα, στο Κάιρο, στη Λευκωσία ή οπουδήποτε στον κόσμο χρησιμοποιώντας τη διατύπωση «on behalf of…» αντί οποιασδήποτε δόκιμης έκφρασης της γαλλικής γλώσσας.

Τα περιθώρια διαφοροποιήσεων στην προώθηση της εξωτερικής μας πολιτικής στένεψαν πολύ επειδή οι απαιτήσεις αυξήθηκαν, με συνέπεια να μην μένει ελεύθερος χώρος για «κερδοσκοπία» σε προεκλογική περίοδο.

Η στάση του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ε.Ε. με τη Μέση Ανατολή, που προβλέπεται με το καλώδιο, απέδωσε στον συντονισμό των κρατών – μελών της Ε.Ε. ενδυναμώνοντας τις προοπτικές ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και μια καλά δομημένη συζήτηση με τις χώρες του Κόλπου για τη μελλοντική ενεργειακή επάρκεια από διαφορετικές πηγές, προκειμένου να αποφεύγονται καταχρήσεις αυταρχικών κυβερνήσεων.

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

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