Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ημερολογικά σαν σήμερα, αλλά το μακρινό 1989, στις 15.00… πολλαπλασιάστηκαν οι επιλογές των τηλεθεατών.

Εκείνη την ημέρα πραγματοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του MEGA CHANNEL, του πρώτου ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα – παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1990 άρχισε να μεταδίδει πρόγραμμα και ο ΑΝΤ1.

Νωρίτερα το καλοκαίρι, η κυβέρνηση συνεργασίας Τζαννη Τζαννετάκη είχε εκδώσει προσωρινές τηλεοπτικές άδειες με νόμο (1866/1989) που καταργούσε το μονοπώλιο της κρατικής ΕΡΤ και ταυτόχρονα ίδρυε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

«Πίσω» από την Τηλέτυπος Α.Ε., μητρική εταιρεία του σταθμού, βρίσκονταν πέντε εμβληματικές και επιδραστικές εκδοτικές επιχειρήσεις με ισόποση συμμετοχή (20%).

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη του Χρήστου Λαμπράκη εκδότη των εφημερίδων Το Βήμα, ΤΑ ΝΕΑ, η Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. του Γιώργου Μπόμπολα της εφημερίδας Έθνος, η Γενική Εκδοτική Α.Ε. του ομίλου Βαρδινογιάννη της Μεσημβρισνής, η Χ.Κ. Τεγόπουλος Α.Ε. του Κίτσου Τεγόπουλου της Ελευθεροτυπίας και η Καθημερινή Α.Ε. του Αριστείδη Αλαφούζου που εξέδιδε την Καθημερινή.

Το πρόγραμμα άρχισε με μήνυμα του τότε γενικού διευθυντή του σταθμού Νίκου Σουλά και αμέσως μετά την παρουσιαση των εκπομπών έκανε η Λένα Αρώνη με πρώτη τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Διάστημα 1999». Ακολούθησαν επεισόδιο κινουμένων σχεδίων της σειράς «Μπάτμαν» στις 16:00, η μουσική εκπομπή «Mega Hits» στις 16:30, βραζιλιάνικες και αμερικανικές σειρές, τηλεπαιχνίδια και ελληνική ταινία.

Στις 18:00 μεταδόθηκε σύντομο δελτίο ειδήσεων, ενώ στις 20:30 παρουσιάστηκε το πρώτο κεντρικό δελτίο, με τη Λιάνα Κανέλλη και πολιτικό σχολιαστή τον Γιάννη Πρετεντέρη.

Στην πρώτη δημοσιογραφική ομάδα παρουσιαστών βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Χατζηνικολάου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Μαρία Χούκλη, Εύα Μαυρογένη, Αιμίλιος Λιάτσος, Νίκος Στραβελάκης.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Νέες εφαρμογές, πιο εύχρηστο και ευέλικτο το επανασχεδιασμένο ERTFLIX

Mega και «Ράδιο Αρβύλα» άρχισαν το τρολάρισμα – Στον αέρα το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής

«Έκρηξη» στην τηλεοπτική διαφήμιση με αφορμή το «Grand Theft Auto VI» – Οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών αυξάνουν τις διαφημιστικές δαπάνες τους