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Την επανάληψη του διαγωνισμού για την παραχώρηση των 27 πωλητηρίων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων διέταξε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μετά το φιάσκο του προηγούμενου διαγωνισμού, ο οποίος ακυρώθηκε από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
Η Αρχή είχε ακυρώσει δύο διαγωνισμούς του υπουργείου Πολιτισμού (μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – ΟΔΑΠ), για τη διαχείριση των χώρων υγιεινής και των ερμαρίων σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη, και για την εκμετάλλευση 27 πωλητηρίων στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, μεταξύ των οποίων της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Ολυμπίας και των Δελφών. Η ΕΑΔΗΣΥ ακύρωσε τον πρώτο διαγωνισμό με το αιτιολογικό ότι η προκηρυχθείσα σύμβαση αποτελεί Δημόσια Σύμβαση και επομένως υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις δημοσιότητας, οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ενώ για τα πωλητήρια έκρινε ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ενωσιακό κατώφλι και ότι η προκήρυξη έπρεπε να είχε δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε ένα κλειστό διαγωνισμό. Τα πωλητήρια παραχωρήθηκαν στην ένωση των εταιρειών Space Hellas-Radiant Technologies για 50.600 ευρώ μηνιαίως συν 2% επί των πωλήσεων για 6+6 χρόνια.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Λ. Μενδώνη δήλωσε ότι «εφόσον η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε ότι ο ΟΔΑΠ δεν είχε χρησιμοποιήσει το σωστό θεσμικό πλαίσιο, υπήρχαν δύο δυνατότητες. Ή να προσφύγει ο οργανισμός στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δώσει οριστική λύση ή να ακολουθήσει την άποψη της ΕΑΔΗΣΥ», ενώ αναφερόμενη στις αιτιάσεις που είχε εκφράσει για το ζήτημα η αντιπολίτευση, είπε ότι «ακριβώς επειδή ελέγχθηκαν όλα αυτά περί αδιαφάνειας, περί ξεπουλήματος κ.λπ., η δική μου οδηγία προς τον οργανισμό ήταν να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό με βάση τον νόμο 4413 του 2016, τον οποίο μας προτείνει η ΕΑΔΗΣΥ. Και με αυτόν θα πάει. Ο διαγωνισμός ετοιμάζεται. Σε λίγο καιρό θα βγει».
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ, μετά την ακύρωση των διαγωνισμών είχε τονίσει ότι «μετά τις προσφυγές δύο εταιρειών στην ΕΑΔΗΣΥ οι διαγωνισμοί ακυρώθηκαν. Διότι για τα 27 πωλητήρια, η Αρχή έκρινε ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ενωσιακό κατώφλιο και ότι η προκήρυξη έπρεπε να είχε δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε έναν κλειστό διαγωνισμό. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτεία, η υπουργός Πολιτισμού θα είχε παραιτηθεί!». Σημειώνεται ότι η Λ. Μενδώνη επισήμανε ότι η ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού από την ΕΑΔΗΣΥ προέκυψε έπειτα από προσφυγή εταιρείας συμφερόντων του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ. Ο κ. Χατζηγιαννάκης σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «επιχείρηση στοχοποίησης» του ιδίου και της οικογένειάς του, καθώς η αδελφή του είναι εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ, αλλά δεν συμμετείχε στην εξέταση των επίμαχων διαγωνισμών.
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