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Σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως από υπόχρεο, αναβαθμίζεται η κατηγορία σε βάρος του χειρουργού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση του 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, αφού ενημερώθηκε με καθυστέρηση περίπου ενός έτους ότι έπασχε από καρκίνο.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας (παραμένει σε βαθμό πλημμελήματος) προτάθηκε από την εισαγγελέα της έδρας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης και έγινε δεκτή από τους δικαστές, οι οποίοι αποφάσισαν την παραπομπή της σε ανώτερο δικαστήριο- εν προκειμένω στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η κατηγορία για την οποία εισήχθη ο γιατρός να δικαστεί αφορούσε την πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ωστόσο, η υπεράσπιση της οικογένειας του εκλιπόντος επέμεινε στην αναβάθμιση της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι η καθυστερημένη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της βιοψίας είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας και τελικά στον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση έφτασε στη στρατιωτική Δικαιοσύνη με μήνυση που κατέθεσε στα τέλη του 2024 ο αστυνομικός. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι το Δεκέμβριο του 2022 υποβλήθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα κι έναν χρόνο αργότερα τον ενημέρωσαν, με βάση το δείγμα βιοψίας που είχε ληφθεί, ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα. Ακολούθησαν εξετάσεις και θεραπείες, ενώ η ασθένεια φαίνεται πως είχε προχωρήσει, όπως κατήγγειλε με τη μήνυσή του.

«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά»

Κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, κατέθεσε στο Στρατοδικείο ο γιος του 55χρονου, ο οποίος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του και τις συνέπειες που είχε η καθυστέρηση στην ενημέρωσή του για τη διάγνωση.

«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν από τον ογκολόγο, εάν η διάγνωση είχε γίνει εγκαίρως, η ασθένεια θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. «Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε.

Στο ίδιο δικαστήριο κατέθεσε και στέλεχος της χειρουργικής κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου, όπου είχε πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση, και, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ο χειρούργος δεν είδε τίποτα ύποπτο. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα. Δώδεκα μήνες για τη λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», ενώ έκανε λόγο για διαχρονικό πρόβλημα καθυστερήσεων στην εξέταση των βιοψιών από το εργαστήριο.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας, για την υπόθεση διώκεται και ο τότε διοικητής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Κατά τους ίδιους, δεν αποκλείεται η περίπτωση του να συνεκδικαστεί μαζί με τον χειρουργό λόγω συνάφειας της υπόθεσης. Το ζήτημα αυτό – όπως υποστηρίζουν – αναμένεται να αποφασιστεί το επόμενο διάστημα από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Στρατοδικείου.

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