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Στα κανάλια Magenta Sport η 13η αγωνιστική της LaLiga EA Sports και η 12η αγωνιστική της Serie A

Πλούσια αθλητική δράση έρχεται την εβδομάδα 20-26/11 στη MagentaTV. Για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τα ματς Ολυμπιακός-Ηρακλής (22/11, 19:00, Magenta Sport 1 League) και Παναιτωλικός-Βόλος Elabet (22/11, 17:00, Magenta Sport 2 League), ενώ το βράδυ της Κυριακής 22/11 (22:30, Magenta Sport 4) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Ατλάντα Χοκς-Ντιτρόιτ Πίστονς για το NBA. Επιπλέον, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους όλη τη δράση από το MotoGP Πορτογαλίας, με το αγωνιστικό τριήμερο 20-22/11 να μεταδίδεται ζωντανά από το Magenta Sport 5.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Για τη 13η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Σεβίλη-Μπέτις (21/11, 19:30, Magenta Sport 3 League), Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (21/11, 22:00, Magenta Sport 3 League), Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ (22/11, 15:00, Magenta Sport 3 League) και Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (22/11, 22:00, Magenta Sport 3 League). Από το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Πάρμα-Ρόμα (21/11, 19:00, Magenta Sport 1), Νάπολι-Τορίνο (21/11, 21:45, Magenta Sport 1 & Start), Γιουβέντους-Βενέτσια (22/11, 13:30, Magenta Sport 1 & Start), Μίλαν-Φροζινόνε (22/11, 19:00, Magenta Sport 1) και Αταλάντα-Ίντερ (22/11, 21:45, Magenta Sport 1 & 4K).

Στο NBA ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Φιλαδέλφεια 76ερς-Μιλγουόκι Μπακς (21/11, 20:00, Magenta Sport 4), Μαϊάμι Χιτ-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/11, 01:00, Magenta Sport 5), Φιλαδέλφεια 76ερς-Μαϊάμι Χιτ (26/11, 00:00, Magenta Sport 4) και Νιου Γιορκ Νικς-Κλίβελαντ Καβαλίερς (26/11, 02:30, Magenta Sport 5).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Καλαμάτα-ΑΕΚ (21/11, 19:30), Λεβαδειακός-Ατρόμητος (22/11, 16:00), ΠΑΟΚ-Κηφισιά (22/11, 19:30) και Asteras AKTOR-Άρης (23/11, 17:00) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από την Premier League ξεχωρίζουν τα ματς Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (21/11, 14:30), Τσέλσι-Λιντς (21/11, 17:00), Νιουκάστλ-Άρσεναλ (21/11, 19:30) και Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/11, 18:30), ενώ από την Bundesliga ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπάγερν-Κολωνία (20/11, 21:30) και Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (21/11, 16:30).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαλένθια (24/11, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 20-26/11:

Παρασκευή 20.11.26

15:00 Nitto ATP Finals, Φάση Ομίλων, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6

15:10 Moto3 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

16:00 Moto2 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

16:55 MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Δοκιμές, Magenta Sport 5

19:00 Nitto ATP Finals, Φάση Ομίλων, Αγώνας Διπλού, Magenta Sport 6

21:30 Nitto ATP Finals, Φάση Ομίλων, Αγώνας Μονού, Magenta Sport 6

22:00 Μπάρνσλεϊ-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL League One, 16η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start

22:00 Μπιλμπάο-Εσπανιόλ, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

Σάββατο 21.11.26

10:35 Moto3 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

11:20 Moto2 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

12:05 MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

12:45 MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

13:00 Nitto ATP Finals, 1ος Ημιτελικός Διπλού, Magenta Sport 6

14:30 Μίλγουολ-ΚΠΡ, Sky Bet EFL Championship, 16η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

14:40 Moto3 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

15:00 Αλαβές-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

15:30 Nitto ATP Finals, 1ος Ημιτελικός Μονού, Magenta Sport 6

15:35 Moto2 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

16:00 Κόμο-Κάλιαρι, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

16:00 Λάτσιο-Λέτσε, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

16:45 MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Tissot Sprint, Magenta Sport 5

17:00 Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ, Cyprus League by Stoiximan, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

17:00 Γουλβς-Τσάρλτον, Sky Bet EFL Championship, 16η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

17:15 Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

19:00 Πάρμα-Ρόμα, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:00 Nitto ATP Finals, 2ος Ημιτελικός Διπλού, Magenta Sport 6

19:30 Σεβίλη-Μπέτις, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

20:00 Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

20:00 UFC Fight Night: Jiri Prochazka-Navajo Stirling, Κατάρ, Ντόχα, Magenta Sport 8

21:30 Nitto ATP Finals, 2ος Ημιτελικός Μονού, Magenta Sport 6

21:45 Νάπολι-Τορίνο, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

22:00 Μάδεργουελ-Ρέιντζερς, 14η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:00 Oktagon 98, Τσεχία, Τσίνετς, Magenta Sport 7

Κυριακή 22.11.26

10:55 MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Warm Up, Magenta Sport 5

11:45 Moto3 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

13:00 Μπιλμπάο-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

13:00 Moto2 Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

13:30 Γιουβέντους-Βενέτσια, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

14:00 Μπέρνλι-Μπλάκμπερν, Sky Bet EFL Championship, 16η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

14:30 MotoGP Γκραν Πρι Πορτογαλίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

14:30 Τραμπζονσπόρ-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 7

15:00 Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

16:00 Μπολόνια-Ουντινέζε, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

16:00 Σασουόλο-Τζένοα, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

16:00 Nitto ATP Finals, Τελικός Διπλού, Magenta Sport 6

16:30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Βόλος Elabet», Magenta Sport 2 League

17:00 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

17:00 Παναιτωλικός-Βόλος Elabet, Stoiximan Super League, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 League

17:15 Ρασίνγκ Σανταντέρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

19:00 Μίλαν-Φροζινόνε, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής, Stoiximan Super League, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

19:00 Τενερίφη-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

19:00 Nitto ATP Finals, Τελικός Μονού, Magenta Sport 6

19:30 Οσασούνα-Μάλαγα, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

19:30 Μπεσίκτας-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 7

20:00 NFL RedZone, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

21:15 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

21:45 Αταλάντα-Ίντερ, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K

22:00 Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:30 Atlanta Hawks-Detroit Pistons, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

23:05 Los Angeles Chargers-New York Jets, NFL Regular Season, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

Δευτέρα 23.11.26

01:00 Miami Heat-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, Magenta Sport 5

03:20 San Francisco 49ers-Minnesota Vikings, NFL Regular Season, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

19:00 Εκπομπή «Topspin», Magenta Sport 6

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», Magenta Sport 5

21:30 Εκπομπή «Pick & Roll», Magenta Sport 4

21:45 Μόντσα-Φιορεντίνα, Serie A, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

22:00 Λεβάντε-Έλτσε, LaLiga EA Sports, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

Τρίτη 24.11.26

02:30 Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

03:15 Washington Commanders-Cincinnati Bengals, NFL Regular Season, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

15:00 Άρσεναλ-Ντόρτμουντ, UEFA Youth League, League Phase, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 & YouTube

18:00 Φενέρμπαχτσε-Βάσας, CEV Champions League Γυναικών, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική, Magenta Sport 6

22:00 Ρέιντζερς-Αμπερντίν, William Hill Scottish Premiership, 12η Αγωνιστική (εξ αναβολής), Magenta Sport 9

Τετάρτη 25.11.26

02:00 Orlando Magic-Detroit Pistons, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

Πέμπτη 26.11.26

00:00 Philadelphia 76ers-Miami Heat, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

02:30 New York Knicks-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season, Magenta Sport 5