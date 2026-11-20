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Καλημέρα σας

Αυτό το… «κάτι τσιμπάει», αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυναμική που να δίνει βεβαιότητα κατάκτησης του μαγικού ποσοστού «30%», είναι που τρώει σαν… σαράκι την κυβέρνηση.

Το καλό νέο είναι ότι δεν… πέφτει – τουλάχιστον δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο.

Αλλά το κακό νέο για τη ΝΔ είναι πως δεν μπορεί να διαμορφώσει ρεύμα ανόδου, παρά την παροιμιώδη αδυναμία της αντιπολίτευσης. Και στην πρόθεση ψήφου είναι συνήθως κάτω από το όριο του 25% – όπως στην τελευταία μέτρηση της Alco.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι εάν αύριο «κουνηθεί» κάτι στην αντίπαλη περιοχή, τότε η κυβέρνηση θα έχει πρόβλημα. Ειδικά εάν συνεχιστούν αυτές οι περίεργες υποθέσεις, με μικρά ή μεγάλα σκάνδαλα και υποθέσεις διαφθοράς να σκάνε αδιακρίτως και ακατάπαυστα.

Μάλιστα, τώρα με την εξεταστική επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια, το κλίμα αναμένεται να βαρύνει κι άλλο. Και μπορεί να πληγεί και ο Τσίπρας, αλλά εδώ και 8 χρόνια η καυτή πατάτα είναι της τωρινής κυβέρνησης. Θα γίνει το έλα να δεις στη Βουλή.

Τις «εκτιμήσεις» περί 30%+ πρέπει να σας πω ότι με δυσκολία τις πιστεύουν ακόμα και στην κυβέρνηση. Γι’ αυτό και υπάρχει μούδιασμα.

πρέπει να σας πω ότι με δυσκολία τις πιστεύουν ακόμα και στην κυβέρνηση. Γι’ αυτό και υπάρχει μούδιασμα. Το βαρύ κλίμα και ο φόβος αποκαλύψεων για γαλάζια στελέχη διαφόρων επιπέδων κάνουν κάποιους να σκέφτονται εκλογές νωρίς την άνοιξη, αλλά κάτι τέτοιο δεν το συμμερίζονται στο Μαξίμου. Πάμε κανονικά για Μάιο.

Ολλανδικές αξιώσεις χωρίς… μελέτη

Μιας και είπαμε για περίεργες υποθέσεις, στα όρια του σκανδαλώδους: Μαθαίνω, λοιπόν, ότι η ολλανδική εταιρεία, που είχε αναλάβει εκείνο το πρότζεκτ με τα νερά στη Θεσσαλία και άλλα μεγαλόστομα, που δεν προχώρησαν, απαιτεί τώρα αποζημίωση 3,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια. Για μελέτες που τελικώς δεν έκανε, για διάφορους λόγους. Και μάλιστα απειλεί ότι, εάν δεν ικανοποιηθεί η αξίωσή της, θα ενεργοποιήσει πρόβλεψη από το προσύμφωνο για αποζημίωση ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Το τι ακριβώς συμβαίνει θα το βρει η… υπηρεσία, που λένε.

Αλλά θυμίζω ότι κάποιοι υπουργοί, ακόμα και ο πρωθυπουργός, την είχαν περί πολλού την εταιρεία αυτή και την περιέβαλαν με δόξες και τιμές.

Η περίπτωση επιβεβαιώνει σε βαθμό απελπισίας ότι στην Ελλάδα οι εργολάβοι πληρώνονται περισσότερο για έργα που δεν κάνουν, παρά για εκείνα που κάνουν! Υπερβολή, ναι. Αλλά και η μανιέρα με τις «αποζημιώσεις» κάθε είδους, για έργα που δεν γίνονται, πρέπει να διεκδικεί παγκόσμιο ρεκόρ.

Άτιμο… πινάκιο

Στο μεταξύ, μαθαίνω ότι η προς εκδίκαση στο Εφετείο υπόθεση των υποκλοπών (με τους 4 καταδικασμένους σε πρώτο βαθμό) είναι αρκετά μπροστά στο πινάκιο. Έως πολύ μπροστά, μάλιστα, ώστε να καθίσταται εξαιρετικά απίθανη η αναβολή λόγω εκδίκασης των (λίγων) υποθέσεων που προηγούνται στη λίστα.

Θα το μάθουμε στις 11 Δεκεμβρίου.

Η Χαριλάου με συνταγή «τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας»…

Η παραίτηση του Απόστολου Πάνα από βουλευτής του ΠΑΣΟΚ φέρνει στην επιφάνεια ξανά τα μεγάλα στρατηγικά προβλήματα και τις αντιφάσεις του Κινήματος.

Ο Πάνας είπε το αυτονόητο, διαφωνώντας ανοιχτά με το διμέτωπο που εφαρμόζει η Χαριλάου. Μίλησε για την «ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων», που «απαιτεί ειλικρινή διάλογο, προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις».

«Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα, περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις με τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται το μίνιμουμ, ο διάλογος. Γιατί ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία», είπε, περιγράφοντας με σαφήνεια την πολιτική του διαφωνία.

Και άφησε την έδρα στο ΠΑΣΟΚ – δεν την πήρε να την πάει αλλού.

Και τι απάντησε η Χαριλάου; Ότι η κίνηση είναι μέρος… σχεδίου! Το οποίο υποτιθέμενο σχέδιο θέλει να πλήξει το ΠΑΣΟΚ, άραγε; Κι αν ήθελε να πλήξει το ΠΑΣΟΚ ο Πάνας, γιατί δεν κρατούσε την έδρα;

Και το λέει αυτό την ώρα που μαζεύει βουλευτές που είχαν κερδίσει τις έδρες τους με άλλα κόμματα και τις οποίες, όμως, δεν παραδίδουν, παρά τις προσθέτουν στο… ΠΑΣΟΚ.

Τουλάχιστον ο Πάνας διαφώνησε πολιτικά (εκτός κι αν δεν αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα στους «δικούς μας» που θέλουν να φύγουν, παρά μόνο στους άλλους, που γίνονται πλέον «δικοί μας») και, σεβόμενος το κόμμα του, άφησε την έδρα. Κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι, που φέρνουν τις έδρες τους στο ΠΑΣΟΚ.

Καλά θα πάει κι αυτό…

Ο… αστέρας Πάχτας

Και επειδή υπάρχει μία φημολογία, το θέμα που καίει τη Χαριλάου είναι μήπως πάει ο Πάνας στην ΕΛΑΣ – η πολιτική τοποθέτησή του εγείρει τέτοιες υποθέσεις. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο.

Αλλά όταν έχει κάνει 6 μεταγραφές βουλευτών το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να μιλάει για τέτοια θέματα.

Άλλωστε, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη φοβερή ιδέα να επαναφέρει στη Χαλκιδική τον σημιτικό αστέρα Χρήστο Πάχτα, άρα τι… ανάγκη έχει τον Πάνα; Ο Πάχτας μάλιστα είναι της καραδεξιάς πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ, άρα καταλαβαίνετε τι (μπορεί να) σηματοδοτεί αυτή η προτίμηση. Όταν βάζεις στο περιθώριο τον Πάνα που θέλει προοδευτική συνεργασία και φέρνεις τον Πάχτα, που είναι δεξιόστροφος, τι καταλαβαίνει άραγε ο κόσμος για τα μελλούμενα και τις πραγματικές προθέσεις κάποιων στη Χαριλάου;

Η ανακύκλωση δε, παλαιών και ξεπερασμένων στελεχών έχει γίνει συνταγή για τη Χαριλάου. Μιλάμε για ανανέωση, όχι αστεία…

Ο ζεν Γιώργος

Πιο… ζεν δεν γίνεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπορεί, πρέπει να έχει κάνει μαθήματα διαλογισμού και επαφής με τον… βουδισμό. Ούτε πέντε σαν τους Χατζηφραγκέτα, ούτε επτά σαν τον Μπραντ Πιτ. Αλλά κάτι ταχύρυθμα πρέπει να τα έκανε.

Και μόνο ο τρόπος που απάντησε για την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ το επιβεβαιώνει.

Ήρεμα και μεγάθυμα, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι σημασία έχει όποιος μπαίνει στο ΠΑΣΟΚ να υπηρετεί τις αξίες του. Και πως ο ίδιος έχει ακούσει πολλά.

Μετά από αυτό, αφήνω εδώ μία ρήση που αποδίδεται στον Βούδα: «Το να κρατάς θυμό είναι σαν να αρπάζεις ένα αναμμένο κάρβουνο για να το πετάξεις σε κάποιον. Αυτός που καίγεται είσαι εσύ».

Το φρένο του Τσίπρα

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας όσο φρέναρε, φρέναρε. Υπό την έννοια ότι η υποχώρηση που άρχισαν να σημειώνουν τα ποσοστά του στις αρχές Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχει σταματήσει και το κόμμα του να βρήκε το κάτω όριο.

Τον Σεπτέμβριο είχε φρενάρει προς τα πάνω, τώρα φρέναρε προς τα κάτω.

Θα πρέπει ασφαλώς να δούμε κι άλλες μετρήσεις, αλλά η αίσθηση είναι πως οι… «Τσιπρίστας» – οι σταθεροί του, δηλαδή – είναι εκεί στο 16% περίπου.

Εάν χάσει από εκεί, θα χάσει από αυτοκτονικά λάθη του και όχι από πίεση άλλων.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να ανέβει και πόσο – και, ασφαλώς, πότε. Ειδικά τώρα που ο – όχι και τόσο αδικαιολόγητος – πόλεμος από τους παλιούς συντρόφους φοντώνει.

Με υπερκάλυψη από χτες η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο

Επιβεβαιωθήκαμε από αυτήν εδώ τη στήλη όταν πριν από περίπου μία εβδομάδα είχαμε γράψει ότι προς το τέλος Νοεμβρίου και όχι το Δεκέμβριο θα γίνει η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο. Ήδη χτες μία μέρα δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς συγκεντρώθηκαν ποσά που καλύπτουν τόσο το ζητούμενο ποσό όσο και τη διάθεση 5 εκατομμυρίων τίτλων της Metlen.

Η ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές επέτρεψε την πρόωρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (250 εκατ. ευρώ), ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές καλύφθηκε και η διάθεση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών που θα διαθέσει η Metlen (έχει option να διαθέσει επιπλέον 5 εκατ. τίτλους).

Σημειώνεται ότι η προσφορά περιλαμβάνει την έκδοση έως 25 εκατ. νέων μετοχών μέσω ΑΜΚ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου, με στόχο μικτά έσοδα 250 εκατ. ευρώ αλλά και τη διάθεση 5 εκατ. μετοχών από τον βασικό μέτοχο.

Εκρηκτική η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων προς τον ασφαλιστικό κλάδο

Τα μέτρα του έχει αρχίσει να παίρνει ο εγχώριος ασφαλιστικός κλάδος έναντι των συνεχώς αυξημένων κινδύνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με θέμα «Cyber Insurance – A Changing Risk. A Changing Market.» ο κλάδος της ασφάλισης είναι από τους «αγαπημένους» των hackers καθώς είναι περίπου 20 φορές πιο εκτεθειμένος στους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων, από τον τραπεζικό. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι δεν είναι ακόμα τόσο ώριμος τεχνολογικά για να τις αντιμετωπίσει. Χαρακτηριστικό της έκρηξης των επιθέσεων προς τον κλάδο είναι ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα κατά 1300%, από μία περίπου το μήνα σε 7 την ημέρα.

Η Motor Oil μπαίνει δυνατά στις στέγες

Κάτι περισσότερο από μια απλή εξαγορά κρύβει η είσοδος της nrg, θυγατρικής της Motor Oil, στο μετοχικό κεφάλαιο της MGD Energy με πλειοψηφικό ποσοστό. Ο όμιλος Βαρδινογιάννη ενισχύει την παρουσία του σε μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία: την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η συνεργασία συνδυάζει την προμήθεια ρεύματος με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων. Και εδώ βρίσκεται το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Οι μεγάλοι προμηθευτές δεν θέλουν πλέον απλώς να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να αποκτούν ευρύτερη σχέση με τον πελάτη, από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Το ερώτημα είναι πώς θα απαντήσει ο ανταγωνισμός, καθώς η μάχη της επόμενης ημέρας μεταφέρεται σταδιακά από τα τιμολόγια ρεύματος στις ενεργειακές υπηρεσίες.

Η THEON αφήνει τις εξαγορές και κοιτάζει ψηλά

Αλλαγή στρατηγικής για τη THEON, η οποία, ύστερα από μια περίοδο έντονης εξαγοραστικής δραστηριότητας, αποφασίζει να πατήσει προσωρινά φρένο στις νέες εξαγορές το 2027. Και αυτό έχει τη σημασία του, καθώς ο επικεφαλής της, Κρίστιαν Χατζημηνάς, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον στην αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στην είσοδο σε νέες αγορές. Στο επίκεντρο μπαίνουν τα drones, ένας τομέας στον οποίο οι ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες επενδύουν ολοένα περισσότερα κεφάλαια. Η συνεργασία με τη γαλλική Safran δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνική εταιρεία επιχειρεί να διευρύνει το αντικείμενό της πέρα από τα συστήματα νυχτερινής όρασης, διεκδικώντας θέση σε μια αγορά με ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό. Το ερώτημα είναι αν αυτή η στροφή θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πηγή ανάπτυξης της THEON.

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