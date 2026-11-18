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«Πέρασε» η πρόταση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος “Ηρακλής” και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία». Η πρόταση ξεπέρασε το απαιτούμενο όριο των 120 βουλευτών.

Η πρόταση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με 137 «ναι», δηλαδή με την στήριξη σύσσωμης της αντιπολίτευσης, καθώς εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση, την Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας «ναι» ψήφισε και η πλειονότητα των ανεξάρτητων βουλευτών, δηλαδή οι 42 από τους 46 συνολικά ανεξάρτητους βουλευτές.

Ειδικότερα, από τους συνολικά 294 ψηφίσαντες βουλευτές, «ναι» ψήφισαν οι 137 και «παρών» οι 157, δηλαδή οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας κι ένας ανεξάρτητος, ενώ δεν υπήρξε καμία ψήφος «κατά». Αντώνης Σαμαράς, Μπουρχάν Μπαράκ και Μάριος Σαλμάς, οι τρεις βουλευτές που απείχαν από την ψηφοφορία

Κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον προεδρεύοντα Θανάση Μπούρα, σε χειροκρότημα ξέσπασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μπούρας πρότεινε να η Επιτροπή να αποτελείται από 29 μέλη, με εκπροσώπηση κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναμης της κάθε κοινοβουλευτικής δύναμης και με έναν ανεξάρτητο βουλευτή.

Πρότεινε επίσης η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής με υποβολή πορίσματος να ολοκληρωθείς σε τρεις μήνες από τη συγκρότηση της επιτροπής, με δικαίωμα παράτασης εφόσον ζητηθεί, πρόταση που το σώμα έκανε δεκτή ομόφωνα. Ζήτησε τέλος, οι κοινοβουλευτικές ομάδες να στείλουν το συντομότερο τα ονόματα των βουλευτών που θα τις εκπροσωπήσουν στην Επιτροπή.

«Η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, για τα funds και τους servicers, είναι μια νίκη της δημοκρατίας, είναι μια νίκη της κοινωνίας, είναι μια νίκη των δανειοληπτών. Αποδείξαμε σήμερα ότι στη Βουλή μπορούμε να δίνουμε αγώνες και να τους κερδίζουμε, ότι η Βουλή παραμένει πεδίο ταξικής σύγκρουσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει έτσι: σταθερά, καθαρά, Αριστερά», δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου.

«Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των δανειοληπτών και στη συνταγματική μας υποχρέωση, είναι μια μέρα για εμάς που μπορούμε να χαμογελάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατάφερε να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών, το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων. Και μπορούμε με έμφαση, αυτή τη φορά να υπογραμμίσουμε ότι ήταν η φωνή της Σύγχρονης Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που προκάλεσε αυτήν την καθοριστική πολιτική εξέλιξη. Ουδείς πλέον από όσους έχουν οικοδομήσει αυτή την αποκρουστική μηχανική εις βάρος του ελληνικού λαού μπορεί να κρύβεται. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς και απόψε ψήφισε «παρών» και έβαλε πλάτες σε όσους επιθυμούν να κρύβονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εκπλήξει όσους νόμιζαν ότι με τη Σύγχρονη Αριστερά έχουν ξεμπερδέψει. Μαζί με την κοινωνία και για την κοινωνία, προχωράμε. Διαφάνεια παντού. Ξεκινάμε μεγάλο αγώνα, Ρένα, για τα κόκκινα δάνεια», ανέφερε από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

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