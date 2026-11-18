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Οι Δημοκρατικοί που εξελέγησαν αυτόν τον μήνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ όρισαν την Τετάρτη τον Χακίμ Τζέφρις ως επικεφαλής στο επόμενο Κογκρέσο, θέτοντάς τον στο κατώφλι του να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η εισερχόμενη Δημοκρατική Κοινοβουλευτική Ομάδα της Βουλής των Αντιπροσώπων όρισε τον Τζέφρις σε μια μυστική ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Τζέφρις κέρδισε 251 ψήφους με 11 Δημοκρατικούς να ψηφίζουν κατά. Πολλοί νεοφερμένοι προοδευτικοί αρνήθηκαν να πουν αν θα υποστήριζαν τον Τζέφρις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με αρκετούς να λένε ότι ήθελαν έναν ηγέτη που θα υποστήριζε μια τολμηρή ατζέντα για την ψήφιση λαϊκών πολιτικών για τις οποίες έκαναν προεκλογική εκστρατεία οι υποψήφιοι.

Μια ομάδα επτά εισερχόμενων προοδευτικών βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσαν ότι ψήφισαν κατά του Τζέφρις.

Συγκεκριμένα, οι εκλεγμένοι βουλευτές των ΗΠΑ, Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ, Άνταμ Χάμαουι, Φρέντερικ Χέινς, Μέλατ Κίρος, Ντόναβαν ΜακΚίνεϊ, Κρις Ραμπ και Κλερ Βαλντέζ, εξέδωσαν κοινή δήλωση εξηγώντας την αντίθεσή τους στον διορισμό του Τζέφρις για πρόεδρος της Βουλής.

«Είτε πρόκειται για το Medicare for All, είτε για την παύση της τρομοκρατίας του ICE, είτε για την απεμπλοκή των χρημάτων από την πολιτική, είτε για τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα, οι ψηφοφόροι μας μας έστειλαν στο Κογκρέσο με εντολή για αυτά τα ζητήματα. Έχουμε εργαστεί για να εξασφαλίσουμε δεσμεύσεις από τον ηγέτη Τζέφρις σε συζητήσεις καλή τη πίστει», ανέφερε η δήλωση

«Ενώ έχουμε δει ουσιαστική πρόοδο, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για να διασφαλιστεί ότι η κατεύθυνση που θα πάρει το κόμμα μας στο επερχόμενο Κογκρέσο αντικατοπτρίζει αυτό που απαιτούν οι ψηφοφόροι μας από την ηγεσία», δήλωσαν. «Αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη».

Παρά την αντίθεση, ο Τζέφρις αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής, μια ισχυρή θέση που τον τοποθετεί δεύτερο στη σειρά για την προεδρία, όταν συγκληθεί το νέο Κογκρέσο στις αρχές Ιανουαρίου. Η εκλογή προέδρου απαιτεί 218 ψήφους στη Βουλή. Οι Δημοκρατικοί θα έχουν πλειοψηφία τουλάχιστον 257 εδρών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων όρισαν την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Τζιμ Τζόρνταν, για να ηγηθεί του συνεδρίου τους τον Ιανουάριο. Ο Τζόρνταν κέρδισε τη θέση έναντι του αρχηγού της πλειοψηφίας, Στιβ Σκαλίζε, αφού ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει να ηγηθεί των Ρεπουμπλικανών στη μειοψηφία.

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