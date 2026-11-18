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Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σε μια περιοχή στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, και ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του έθεσαν στο στόχαστρο υποδομές της Χαμάς εκτός των περιοχών που ελέγχει το Ισραήλ στον θύλακα. Αποτέλεσμα, να αναγκαστούν να εκτοπιστούν ξανά οι κατατρεγμένοι Παλαιστίνιοι, εν μέσω της κατάπαυσης πυρός.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης εμφανίστηκαν στην κύρια οδό Σαλαχουντίν, δυτικά της Κίτρινης Γραμμής που σημαδεύει το όριο με τα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας που τελούν υπό τον έλεγχο του Ισραήλ παρά την κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε πριν από έναν και πλέον χρόνο.

The sights in Gaza are horrifying.



Please don’t forget. Make this viral. pic.twitter.com/nhucJN0hnT — Jvnior (@Jvnior) November 18, 2026

Κάτοικοι δήλωσαν πως η προώθηση των αρμάτων μάχης είναι η πρώτη χερσαία επιδρομή που πραγματοποιούν μετά την κατάπαυση πυρός του 2025. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο σημείο όπου βρίσκονται άρματα μάχης σκότωσε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς.

Οι υγειονομικοί είπαν πως ο ισραηλινός στρατός σκότωσε άλλους δύο ανθρώπους σε ξεχωριστά περιστατικά νωρίτερα σήμερα στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και στην Πόλη της Γάζας. Ο στρατός δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για κάποιο συμβάν στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως ο στρατός διενεργεί επιχείρηση με στόχο “υποδομές της Χαμάς”, δυτικά της Κίτρινης Γραμμής στην κεντρική Γάζα και ότι έπληξε έναν μαχητή στη νότια Γάζα νωρίτερα σήμερα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως η εν εξελίξει ισραηλινή επιδρομή, πυροβολισμοί και βλήματα αρμάτων μάχης που ακούστηκαν στην περιοχή ανάγκασαν ορισμένες οικογένειες σε κοντινά καταλύματα να φύγουν από εκεί.

🚨 BREAKING: Palestinian families are once again fleeing their displacement shelters in northern Nuseirat central Gaza Strip after the Israeli army threatened to launch a military operation in the area.



Scenes reminiscent of the first days of the war are repeating themselves in… https://t.co/2YGuWXaVIK pic.twitter.com/SbpuYVCyBU November 18, 2026

Κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 είχε αποτέλεσμα να σταματήσουν εν πολλοίς οι εχθροπραξίες στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, αλλά δεν σταμάτησε τις ισραηλινές επιθέσεις ούτε εξασφάλισε τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ, που υποστηρίζει ότι η Χαμάς ανασυντάχθηκε και επανεξοπλίστηκε πρόσφατα, ενέτεινε τις επιθέσεις εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης. Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

نزوح جديد

وقهر جديد

وعذاب لا ينتهي pic.twitter.com/UoC5D5jWDY — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) November 18, 2026

Η Χαμάς δήλωσε πως η στρατιωτική επιδρομή του Ισραήλ, μαζί με την αναγκαστική εκκένωση κατοικιών βορειοανατολικά του καταυλισμού Νουσέιρατ, συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης πυρός, που δείχνει πως το Ισραήλ αθέτησε τις δεσμεύσεις του.

Το Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

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