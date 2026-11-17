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Οριστικοποιήθηκε η 16άδα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του EURO U21 2027, η οποία θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Μετά την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας, που επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 25 χρόνια, την Τρίτη (17/11) κρίθηκαν και τα τρία τελευταία εισιτήρια των πλέι οφ, με την Τσεχία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία να συμπληρώνουν το παζλ.

Η Ελλάδα έγινε το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της από τη διαδικασία των πλέι οφ, επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι. Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν ισόπαλες 1-1, όπως και η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Μία ημέρα αργότερα, η Τσεχία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήραν τα τρία εναπομείναντα εισιτήρια, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση της τελικής φάσης.

Η Τσεχία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Τουρκία, αποτέλεσμα που της ήταν αρκετό, καθώς είχε επικρατήσει 1-0 εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα.

Η Ολλανδία, παρά την εντός έδρας ήττα της με 3-2 από τη Δανία, διατήρησε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τη νίκη της με 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση και εξασφάλισε την πρόκριση.

Αντίστοιχα, η Φινλανδία κατάφερε να αποκλείσει την Ιρλανδία έπειτα από παράταση. Οι Ιρλανδοί επικράτησαν με 2-1 στην κανονική διάρκεια, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, όμως το τελικό 2-2 στην παράταση έδωσε το εισιτήριο στους Φινλανδούς.

Τα αποτελέσματα των πλέι οφ του EURO U21

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναμετρήσεων, με τα σκορ των πρώτων αγώνων σε παρένθεση:

Ελλάδα – Ισλανδία: 1-1 (5-4 στα πέναλτι, 1-1 ο πρώτος αγώνας)

1-1 (5-4 στα πέναλτι, 1-1 ο πρώτος αγώνας) Τσεχία – Τουρκία: 1-1 (1-0)

1-1 (1-0) Ολλανδία – Δανία: 2-3 (3-0)

2-3 (3-0) Ιρλανδία – Φινλανδία: 2-2 στην παράταση (2-1 στην κανονική διάρκεια, 0-1 ο πρώτος αγώνας)

Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση

Η Αλβανία και η Σερβία, ως συνδιοργανώτριες χώρες, εξασφάλισαν αυτομάτως τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.

Από την προκριματική διαδικασία προκρίθηκαν απευθείας οι εννέα ομάδες που τερμάτισαν στην πρώτη θέση των ομίλων τους, καθώς και η καλύτερη δεύτερη. Οι τέσσερις τελευταίες θέσεις καλύφθηκαν μέσω των πλέι οφ.

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο EURO U21 2027 είναι:

Αλβανία (συνδιοργανώτρια)

(συνδιοργανώτρια) Σερβία (συνδιοργανώτρια)

(συνδιοργανώτρια) Αγγλία (κάτοχος του τίτλου)

(κάτοχος του τίτλου) Βέλγιο

Κροατία

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

Νορβηγία

Πορτογαλία

Ισπανία

Πολωνία (καλύτερη δεύτερη)

Ελλάδα

Τσεχία

Ολλανδία

Φινλανδία

EURO U21: Στις 26 Νοεμβρίου η κλήρωση στο Βελιγράδι

Η κλήρωση της τελικής φάσης έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, στο Συνεδριακό Κέντρο Σάβα, στο Βελιγράδι.

Οι 16 εθνικές ομάδες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες κάθε ομίλου να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους στα προημιτελικά.

Στη συνέχεια, η διοργάνωση θα περάσει στη φάση των νοκ άουτ αγώνων, που θα οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό. Η Αλβανία θα φιλοξενήσει τον τελικό, ενώ η εναρκτήρια αναμέτρηση του τουρνουά θα διεξαχθεί στη Σερβία.

Τα οκτώ γήπεδα της διοργάνωσης σε Αλβανία και Σερβία

Το EURO U21 2027 θα φιλοξενηθεί σε οκτώ γήπεδα, με τις δύο συνδιοργανώτριες χώρες να διαθέτουν από τέσσερις έδρες.

Στην Αλβανία οι αγώνες θα διεξαχθούν στα εξής γήπεδα:

Arena Kombëtare – Τίρανα

Arena e Demave – Τίρανα

Elbasan Arena – Ελμπασάν

Stadiumi Loro Boriçi – Σκόδρα

Στη Σερβία οι τέσσερις έδρες θα είναι:

Beograd Stadium – Βελιγράδι

Bačka Stadium – Μπάτσκα Τόπολα

Στάδιο Λόζνιτσα – Λόζνιτσα

Στάδιο Λέσκοβατς – Λέσκοβατς

Η τέταρτη διαδοχική διοργάνωση με 16 ομάδες

Η τελική φάση του EURO U21 2027 θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη που θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 16 εθνικών ομάδων.

Το συγκεκριμένο αγωνιστικό μοντέλο εφαρμόστηκε στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, το 2021 σε Ουγγαρία και Σλοβενία, το 2023 σε Γεωργία και Ρουμανία και το 2025 στη Σλοβακία.

Η Αγγλία θα βρεθεί στα Βαλκάνια ως υπερασπίστρια του τίτλου της, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο το καλοκαίρι του 2025.

Για την Ελλάδα, η παρουσία στην τελική φάση σηματοδοτεί την επιστροφή της στις κορυφαίες 16 ομάδες της Ευρώπης σε επίπεδο Ελπίδων, για πρώτη φορά έπειτα από ένα τέταρτο του αιώνα.

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