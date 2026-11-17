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Το Ισραήλ επέκρινε έντονα την Τρίτη, 17/11, την απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις σε οκτώ ισραηλινές κατασκευαστικές εταιρίες που συμμετέχουν στην ανέγερση εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, απειλώντας ότι θα λάβει «αντίμετρα».

«Το Ισραήλ εξετάζει με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα τις πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος του, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα από τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών», έγραψε ο Γκιντεόν Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών της απερχόμενης ισραηλινής κυβέρνησης στην πλατφόρμα Χ προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα λάβει αντίμετρα», χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενό τους επί του παρόντος.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αντέδρασε στην ανακοίνωση του Λονδίνου και υποσχέθηκε πως θα χτιστούν «ακόμη περισσότεροι» οικισμοί.

Britain has imposed sanctions on eight Israeli settlement companies and the Tzav 9 activist group amid growing diplomatic tensions over the West Bank and Gaza.

✍️ @shirperetsjpost https://t.co/YKzKxUYNYZ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 17, 2026

«Δεν υπάρχει χώρα τόσο αποικιοκρατική και ληστρική όσο η Βρετανία ούτε κυβέρνηση τόσο υποκριτική», δήλωσε ο Γιόσι Νταγκάν, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Σαμάρειας, μιας από τις μεγαλύτερες δομές που εκπροσωπούν τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. «Θα κατασκευάσουμε ακόμη περισσότερους στην Ιουδαία-Σαμάρεια (σ.σ. Δυτική Όχθη) και στην Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της γης μας, στο κέντρο της πατρίδας μας, στη γη της Βίβλου», πρόσθεσε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις κυρώσεις που ανακοίνωσε το Λονδίνο, θεωρώντας τες «σαφές μήνυμα» προς τους παράγοντες του σχεδίου εποικισμού E1.

Κυρώσεις σε βάρος οκτώ κατασκευαστικών

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε βάρος οκτώ κατασκευαστικών εταιριών, «κάτι που θα διαταράξει τις ροές χρηματοδότησής τους και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν νέες κατασκευές στη Δυτική Όχθη», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Βρετανία ζητεί τη διακοπή ενός μεγάλου ισραηλινού εποικιστικού σχεδίου στην κατεχομένη Δυτική Όχθη, του προγράμματος Ε1, που διχοτομεί την Δυτική Όχθη και την αποκόπτει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ ενταφιάζοντας την ιδέα της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους. Η επιβολή των κυρώσεων ανακοινώθηκε λίγο πριν από λήξη των προθεσμιών για την υποβολή προσφορών.

Το Λονδίνο είναι αποφασισμένο να «προστατέψει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Όφις, που επέβαλε επίσης κυρώσεις και κατά ισραηλινής οργάνωσης που εμποδίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

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