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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Τρίτη, 17/11, νέα επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ, ανέφερε Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι μαχητικό αεροσκάφος έπληξε τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων σε αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων.
Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή υποδομές στο νησί Κεσμ εξαιτίας του νέου αμερικανικού πλήγματος.
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