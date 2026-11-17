Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλημέρα σας

Ένα ακόμα βράδυ δημοσκοπήσεων καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα: Το όπλο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι… άλλοι. Παρότι τα ποιοτικά στοιχεία – πλην των ελληνοτουρκικών, στα οποία έχει πάρει τα πάνω της η κυβέρνηση, ίσως και λόγω καλωδίου – δεν είναι καλά για τη ΝΔ.

Και ενώ για τη ΝΔ δεν είναι καλά, για τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, που είναι και τα πιο… κυβερνητικά, είναι χειρότερα.

Δεν ξέρω αν μπορούν να το δουν. Και αν το δουν, τι μπορούν να κάνουν. Αλλά πραγματικά, αυτή η κατάσταση αρχίζει να κουράζει.

Ο Τσαβδαρίδης… γλίτωσε τον Λιάκο

Η κυβέρνηση δεν αντέχει άλλους «Λαζαρίδηδες» και «Τσαβδαρίδηδες», είναι φανερό.

Γι’ αυτό και όταν ξεσπάει οποιοσδήποτε θόρυβος, όπως αυτός με τον Βαγγέλη Λιάκο, τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών, κοιτάζει πώς θα αποφύγει την κρίση και την αποπομπή. Πιθανόν μέτρησε πως, εάν πάει έτσι, να φεύγει ένας κάθε μία-δύο εβδομάδες, θα φτάσει στις εκλογές… αποψιλωμένη. Θα σκέφτηκε, άλλωστε, ότι δεν γινόταν να διώξει έναν υφυπουργό μερικών ημερών, που πήρε τη θέση επειδή κάποιος άλλος (ο Τσαβδαρίδης) έφυγε λόγω σκανδαλώδους υπόθεσης.

Την καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί κάλυψε τον Λιάκο με τις απευθείας αναθέσεις στο γραφείο της αδελφής του, αλλά μου είναι δύσκολο να συμφωνήσω με την επιλογή.

Και φοβάμαι ότι όλο αυτό το γαϊτανάκι θα έχει νέα και πολλά επεισόδια μέχρι τις κάλπες.

Η Νίνα, ο Γιώργος και η αντίφαση του Νίκου

Περιμένω πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος Παπανδρέου στη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ.

Βλέπετε, η Νίνα δεν πίκρανε απλά τον κόσμο του Κινήματος, όπως έλεγε παλαιότερα – last year κατά τον Σαχινίδη – ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν αρνούνταν τέτοιες «επιστροφές». Είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια, κάνοντας ένα χοντροκομμένο σχόλιο που αφορούσε ακόμα και τη ζωή του πρώην πρωθυπουργού, ευχόμενη ατυχώς και επιπόλαια (τουλάχιστον) το χειρότερο.

Βέβαια, εάν ήταν να φτάσει ο πρόεδρος Νίκος στο σημείο να παίρνει στο ΠΑΣΟΚ τους πιο άγριους επικριτές του, τότε ένα από τα δύο τινά συμβαίνει:

Ή έκανε λάθος που έχασε τουλάχιστον δύο χρόνια, αφού αυτό θα μπορούσε να το κάνει αμέσως μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, την επαύριον σχεδόν των ευρωεκλογών του 2024, και να κλείσει τον δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα από τότε.

Ή κάνει τώρα λάθος, διότι οι μεταγραφές της τελευταίας στιγμής, με τη λογική «όποιος περνά απ’ έξω», και αφού έχει χαθεί (τουλάχιστον προς το παρόν) η δεύτερη θέση, δεν μπορούν να προσφέρουν την πολυπόθητη ανάκαμψη.

Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον η άποψη και του Γιώργου και των παπανδρεϊκών γι’ αυτή τη μετακίνηση.

Ψηφοδέλτια από Τσίπρα

Περί τα τέλη του έτους, μαθαίνω, θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας μία μεγάλη λίστα με ονόματα υποψηφίων βουλευτών της ΕΛΑΣ στις εκλογές. Η πηγή μου μού μετέφερε την εκτίμηση ότι θα πρόκειται για το 60% των ψηφοδελτίων, ίσως και περισσότερο.

Στόχος είναι πλέον να κινητοποιηθεί στοχευμένα ένας μηχανισμός. Μέχρι τώρα υπάρχει μία στοιχειώδης οργάνωση – κατά κύριο λόγο παλαιοί συριζαίοι – σε κάθε περιοχή, αλλά πέραν αυτών ουδέν σε τοπικό επίπεδο. Φυσικά, και οι τηλεοπτικές εμφανίσεις 20-30 στελεχών, χωρίς όμως την ιδιότητα του μελλοντικού υποψηφίου, ώστε να ταυτίζονται και να εκπροσωπούνται εκλογικά κοινά, κοινωνικές ομάδες και περιοχές.

Η κορύφωση των σχετικών ανακοινώσεων αναμένεται, βέβαια, στο συνέδριο του Φεβρουαρίου.

Σε Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη ο Σαμαράς

Στο 14% (από 13%) βρήκε τη δεξαμενή ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά η Pulse.

Αλλά το πιο σημαντικό στο μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό δεν είναι τα δημοσκοπικά ευρήματα – αυτά αλλάζουν.

Είναι ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως ο πρόεδρος Αντώνης ξεκινάει περιοδείες.

Την Παρασκευή, λοιπόν, όπως σας είχε ενημερώσει η στήλη από ημέρες, θα επισκεφτεί τη Λάρισα, με ενδιάμεσο σταθμό τα Καμένα Βούρλα, και θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Ιμπέριαλ. Όμως δεν θα σταματήσει εκεί, καθώς θα συνεχίσει για Κατερίνη και Θεσσαλονίκη.

Μακραίνει η λίστα με τα ονόματα

Στο μεταξύ, η ονοματολογία για τα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά καλά κρατεί. Και μάλιστα με ονόματα-εκπλήξεις.

Για παράδειγμα, στον Βόρειο Τομέα, πέρα από τον Μάριο Σαλμά, ακούγεται ο γιατρός Τίτος Μαρκόπουλος, ενώ κάποιες διεργασίες φέρουν και τον Θέμη Σοφό για την περιφέρεια αυτή, αν και η επικρατέστερη επιλογή είναι η Α’ Αθήνας.

Στην πρωτεύουσα αναμένεται να είναι υποψήφιος ο καθηγητής Ευάγγελος Μενενάκος, ο πρέσβης ε.τ. Φραγκίσκος Βέρρας, ενώ το σκέφτεται και ο πρώην βουλευτής Θόδωρος Φορτσάκης.

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος φορτσάρει για τον Δυτικό Τομέα, ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Αϋφαντής για την Ανατολική Αττική και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, για τη Β’ Πειραιά.

Ο Κώστας Μαρκόπουλος ετοιμάζεται πυρετωδώς για την Εύβοια, πιθανότατα θα κατέβει και ο Νίκος Σταυρογιάννης στη Φθιώτιδα, ενώ ο Χρήστος Ζώης και ο Δημήτρης Χριστογιάννης, πρώην βουλευτές και οι δύο, είναι κρίσιμα πρόσωπα σε Λάρισα και Πιερία για το κόμμα Σαμαρά, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι και υποψήφιοι.

Με την ονοματολογία θα επανέλθουμε…

Το καλώδιο, οι προειδοποιήσεις και τα κλειστά αυτιά

Παρακολουθώντας τα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, διάβασα με ενδιαφέρον την αποκάλυψη της Καθημερινής, σύμφωνα με την οποία οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι του έργου είχαν επισημανθεί εγκαίρως, ακόμη και με γραπτές προειδοποιήσεις από τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Κι όμως, φαίνεται ότι υποτιμήθηκαν.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο γιατί φτάσαμε στο διπλωματικό θρίλερ με την Άγκυρα και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση. Είναι ποιοι είχαν στα χέρια τους τις προειδοποιήσεις, τι έκαναν με αυτές και σε ποιο επίπεδο ελήφθησαν οι αποφάσεις.

Μήπως ήρθε η ώρα να μάθουμε τι ακριβώς έλεγαν εκείνα τα έγγραφα;

Η Coca-Cola HBC παίζει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο

Μια επιχειρηματική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στη διεθνή αγορά αναψυκτικών ολοκληρώνει η Coca-Cola HBC. Στις 23 Νοεμβρίου η μετοχή της εισέρχεται στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa.

Το τίμημα της συμφωνίας είχε αποτιμηθεί στα 2,6 δισ. δολάρια, ενώ με την ολοκλήρωσή της η Coca-Cola HBC θα αναδειχθεί στον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή προϊόντων Coca-Cola παγκοσμίως, βάσει όγκου πωλήσεων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συμφωνία δεν εξασφαλίζει μόνο μεγαλύτερη γεωγραφική παρουσία. Φέρνει την εταιρεία πιο κοντά σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές και ενισχύει την έκθεσή της σε αγορές με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Το μεγάλο στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων. Γιατί οι εξαγορές δημιουργούν μέγεθος, αλλά η κερδοφορία είναι εκείνη που τελικά δικαιώνει τις διοικήσεις.

Η Alpha Bank χτίζει ασφαλιστική δύναμη στην Κύπρο

Μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να εμφανίζουν ισχυρή κερδοφορία, όμως η μάχη για τα έσοδα της επόμενης ημέρας έχει ήδη μεταφερθεί εκτός των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών. Χαρακτηριστική η περίπτωση της Alpha Bank, η οποία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της κυπριακής Altius Insurance και ετοιμάζει το επόμενο βήμα με τη Universal Life. Στόχος είναι η δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη στρατηγική πίσω από τις εξαγορές. Η Alpha δεν περιορίζεται στην ενίσχυση του τραπεζικού της αποτυπώματος, αλλά επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην ασφαλιστική αγορά και να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα συνεχιστούν οι εξαγορές στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά ποιοι θα προλάβουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Και η Alpha δείχνει αποφασισμένη να μη μείνει πίσω.

Απάντηση Στουρνάρα στην Αποστολάκη για τα Ισόβια Ασφαλιστήρια Υγείας

Απάντηση σε δηλώσεις της Μιλένας Αποστολάκη έδωσε μέσω ανακοίνωσης της ΤτΕ ο Γιάννης Στουρνάρας, σχετικά με την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και τη θεσμοθέτηση προκαθορισμένων χρεώσεων DRGs στις ιδιωτικές κλινικές.

Η κ. Αποστολάκη έθεσε σοβαρό ζήτημα εποπτείας στην αγορά σε ότι αφορά τις αυξήσεις των μακροχρόνιων ασφαλιστηρίων υγείας, εξαιτίας της «τεχνητής, μέσω ενδοομιλικών τριγωνικών συναλλαγών, εκτόξευση του κόστους νοσηλειών από τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους Υγείας».

Σε απάντηση της η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίησε ειδικότερα ότι “έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της σχετικά με την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων τιμολόγησης υπηρεσιών υγείας μέσω DRGs και μοντέλων λειτουργίας στη βάση ΣΔΙΤ όπως και για την επανεξέταση των εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης των συμβολαίων”.

Στάσης: Σε πολύ καλό δρόμο το Data Center που ετοιμάζει η ΔΕΗ με την Amazon

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2027 αναμένεται να κλείσει η τελική συμφωνία με την Amazon Web Services (AWS) για την πρώτη φάση του data center, ισχύος 300 MW, στην Κοζάνη όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, στο πλαίσιο χτεσινής παρουσίασης των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 στους αναλυτές. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΕΗ, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, ενώ μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 αναμένεται να συζητηθεί και η δυνατότητα επέκτασης του data center στο 1 GW.

Διαβάστε επίσης:

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοίνωσαν τη δημιουργία κέντρου επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα – Aντιδράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια – Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας»