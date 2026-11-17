Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποφύγει μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέες πολεμικές συγκρούσεις αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

«Είπαμε στον αμερικανικό λαό ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι και αυτό θα γίνει. Όσοι επιθυμούν κάτι τέτοιο μπορούν να επιτεθούν σε εμένα», δήλωσε ο Βανς στο FOX News, σε απόσπασμα συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα.

JD Vance: We told the American people we’d do no more forever wars



(The Iran War has been going on for nearly 9 months, with no end in sight) pic.twitter.com/buxiHRtKzI — FactPost (@factpostnews) November 16, 2026

Αιχμές για τον παλαιό εξοπλισμό στα αεροδρόμια

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε και για τα προβλήματα που προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, αποδίδοντάς τα στην παλαιότητα του διαθέσιμου εξοπλισμού.

«Έχουμε να κάνουμε με εξοπλισμό που είναι 50 ετών. Για ποιο λόγο;», σχολίασε, με τη δημοσιογράφο να του επισημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται στην εξουσία τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε κάποια σχετική παρέμβαση.

JD Vance: Why do we have a 50-year old air traffic control system?



Laura Ingraham: You guys have been in charge the last two years. Why didn't you fix it? pic.twitter.com/hPV2MHRrch November 16, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Στις φλόγες τέταρτο δεξαμενόπλοιο από νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Πιθανή συνάντηση Πούτιν-Κιμ Γιονγκ Ουν αν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης πάει στην Κίνα για τη σύνοδο της APEC

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα», παρά τα όποια «λάθη», δηλώνει ο Μακρόν έπειτα από δέκα χρόνια στην προεδρία













