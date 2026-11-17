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Στη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποφύγει μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέες πολεμικές συγκρούσεις αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.
«Είπαμε στον αμερικανικό λαό ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι και αυτό θα γίνει. Όσοι επιθυμούν κάτι τέτοιο μπορούν να επιτεθούν σε εμένα», δήλωσε ο Βανς στο FOX News, σε απόσπασμα συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τοποθετήθηκε και για τα προβλήματα που προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή, αποδίδοντάς τα στην παλαιότητα του διαθέσιμου εξοπλισμού.
«Έχουμε να κάνουμε με εξοπλισμό που είναι 50 ετών. Για ποιο λόγο;», σχολίασε, με τη δημοσιογράφο να του επισημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται στην εξουσία τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να έχουν προχωρήσει σε κάποια σχετική παρέμβαση.
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