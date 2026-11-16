Βόμβες από τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll

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Με ευρήματα που θα κάνουν έκπληξη παρουσιάζεται το βράδυ στο Action24 η δημοσκόπηση του Νοεμβρίου της Opinion Poll.

Τα βασικά μεγέθη παρουσιάζονται περίπου αμετάβλητα, αλλά εδώ είναι η πρώτη μεγάλη είδηση, αναφέρουν πληροφορίες: Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βρίσκει πλέον το «κάτω όριο», όπερ σημαίνει ότι για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να κάνει τρομερή υπέρβαση – κάτι που δεν επιβεβαιώνουν τα μεγέθη της δημοσκόπησης.

Τουναντίον, στα ποιοτικά στοιχεία, η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ δείχνει… ευάλωτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι της φέρεται να βλέπει θετικά την κυβερνητική πολιτική συνολικά, αλλά και επιμέρους κινήσεις όπως με το καλώδιο.

Περισσότερα τα βράδυ:

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