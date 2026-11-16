Πατουλίδου για άρση βαρών: «Υπάρχουν τρόποι για εξυγίανση αν θέλουμε – ηλίθιος θεωρείται στην Ελλάδα, όποιος υπηρετεί τη νομιμότητα»

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Η Βούλα Πατουλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών με τον Οδυσσέα Δήμα, θυμήθηκε την εποχή… Θάτσερ στην Αγγλία όταν η τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε αποφασίσει να απαγορεύσει την συμμετοχή των ομάδων της χώρας λόγω της βίας στα γήπεδα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 FΜ, έκανε αρχικά μία αναφορά και στον Πύρρο Δήμα.

«Βλέπουμε κατά καιρούς να βγαίνουνε πολύ λυπηρές ιστορίες οι οποίες δεν χαροποιούν κανέναν ειδικά ότι πρόκειται για οικογένεια ενός πολύ-πολύ μεγάλου αθλητή. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη εγώ εκείνο που λέω είναι ότι γνωρίζουμε συνήθως, όταν είμαστε στον ίδιο χώρο γιατί δεν έκανε ο ένας μπαλέτο και ο άλλος ήταν αλλού, ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έγιναν διάφορα γεγονότα, περιμένεις από τον πολύ μεγάλο αθλητή να μπορεί να περιορίσει τη ζημιά από ένα άθλημα. Προφανώς κάποια πράγματα ξεφεύγουν, ανθρώπινα είναι αλλά τώρα που φτάσαμε στο μη παρέκει είναι λυπηρό».

Η Πατουλίδου αναφέρθηκε και σε μία πικρή αλήθεια που δυστυχώς υπάρχει σε ένα κομμάτι του αθλητισμού.

«Με όλη αυτή την ιστορία το λυπηρό είναι ότι ακούς μικρά παιδιά να λένε “εγώ πως μπορώ μέσα σε μια μέρα να πάρω φάρμακα να γίνω πρωταθλητής;”. Έχει καταργηθεί η έννοια της προσπάθειας, της συμμετοχής, του συναγωνίζεσαι, του ανταγωνίζεσαι και υπάρχει μόνο το να “ανέβω στην κορυφή”».

Οσον αφορά για το τι μπορεί να γίνει ώστε να καθαρίσει η μάστιγα του ντόπινγκ, απάντησε με μια φράση στο τέλος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αιχμή προς την κυβέρνηση: «Αν θέλουμε να καθαρίσουμε ένα χώρο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Θυμόσαστε την Θάτσερ με το ποδόσφαιρο. Αδιαπραγμάτευτη τιμωρία και νομιμότητα, υπήρξε μια πάρα πολύ σοβαρή αντίδραση. Δεν τα έχω με κανέναν, τα έχω γενικότερα με ένα σύστημα στην Ελλάδα το οποίο το υπηρετώ όσο μπορώ με τον καλύτερο τρόπο και στο τέλος καταλήγεις να είσαι η ηλίθια γιατί υπηρετείς την νομιμότητα».

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