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16.11.2026 09:57

Στράτος Τζώρτζογλου: «Όλη μου η ζωή ήταν ιερή καταστροφή – Έχω ανεβεί και κατεβεί πολλές βουνοκορφές»

16.11.2026 09:57
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Την αυτοβιογραφία του ετοιμάζει ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναγκαζόμενος -όπως αποκάλυψε ο ίδιος με χιούμορ- να αλλάξει ονόματα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα έπρεπε να «αλλάξει χώρα».

Κάνοντας έναν γρήγορο απολογισμό, ο ηθοποιός χαρακτηρίζει τη ζωή του ως μια «ιερή καταστροφή», επισημαίνοντας ότι έχει «ανέβει και κατέβει πολλές βουνοκορφές».

«Το πάθος μου πάντα ήταν να παίζω στο θέατρο. Φυσικά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος γεμάτος περιέργεια, έχω ζήσει απίστευτες καταστάσεις. Γράφω την αυτοβιογραφία μου -έχω ήδη έτοιμες 700 σελίδες- αλλά έχω αλλάξει τα ονόματα, αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω χώρα. Παρουσιάζω την ουσία των πράξεων και των συμβάντων. Το σημαντικό είναι να πεις την αλήθεια, χωρίς να θίξεις κανέναν, ζωντανό ή πεθαμένο» είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!».

«Θα λέγεται “Ο γιος της Ευτυχίας” (σ.σ. το όνομα της μητέρας του), με υπότιτλο “Ιερά καταστροφή”. Συζητάω με δυο εκδοτικούς οίκους. Όλη μου η ζωή ήταν ιερή καταστροφή, σαν roller coaster. Στόχος μου είναι να εμπνεύσω τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τη δύσκολη πλευρά της ζωής, που μοιάζει με οροσειρά. Δεν πρέπει ποτέ να τρομάζεις όταν φτάσεις στην κορυφή του βουνού. Έχω ανέβει και κατέβει πολλές βουνοκορφές. Νομίζω ότι με το βιβλίο μου θα γελάσει και θα συγκινηθεί πολύς κόσμος. Μακάρι να γίνει και σίριαλ και το σενάριο να γράφουν, βέβαια, η Μαρία με τον Αλκιβιάδη» πρόσθεσε.

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