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16.11.2026 08:45

Πέτρος Ξεκούκης: «Έχω φτιάξει τον τάφο μου από το 1982, ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός» (Video)

16.11.2026 08:45
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Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Πέτρος Ξεκούκης, με τον γνωστό ηθοποιό να προκαλεί έκπληξη, κληθείς να απαντήσει αν φοβάται τον θάνατο.

Όπως αποκάλυψε, όχι μόνο δεν νιώθει φόβο, αλλά έχει φτιάξει ήδη τον τάφο του εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να διστάσει, μάλιστα, να μπει μέσα για να δει… πώς θα είναι!

«Έχω λίγο… μεγαλώσει! Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Πάω πολλές φορές εκεί και μάλιστα έκανα πλάκα με έναν νεκροθάφτη που είναι εκεί… Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός. Του λέω γιατί τον έκανες τόσο στενό; Δεν βολευόμουν! Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Και είμαι και στην πρώτη σειρά, για να τους βλέπω όλους. Λευκό μάρμαρο Πεντέλης έχω επιλέξει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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