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15.11.2026 16:18

Μιχάλης Ρακιντζής: «Δεν ζήτησα ποτέ να πάρω τα δικαιώματα από τα τραγούδια του Καρβέλα»

15.11.2026 16:18
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Για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που τον θέλουν να έχει ζητήσει τα πνευματικά δικαιώματα όλων των κομματιών του Νίκου Καρβέλα, απάντησε για πρώτη φορά ο Μιχάλης Ρακιντζής στην εκπομπή For You του ΑΝΤ1.

«Εντάξει, εκ παραδρομής γράφτηκε, λέχθηκε κάποια λάθος πληροφορία προφανώς. Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου», ξεκαθάρισε ο συνθέτης και τραγουδιστής.

«Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα, δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου. Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική. Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε. Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

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