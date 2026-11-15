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15.11.2026 16:26

Τρόμος με μεθυσμένο επιβάτη με μαχαίρι σε πτήση από Ισλανδία προς Μιλάνο

15.11.2026 16:26
kabina_aeroplanou
@pixabay

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Συναγερμός σήμανε σε πτήση της easyJet από την Ισλανδία προς την Ιταλία, όταν ένας επιβάτης σε κατάσταση μέθης εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μαχαίρι κουζίνας, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο του Κεφλαβίκ, με προορισμό το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου. Η παρουσία του μαχαιριού και η κατάσταση του επιβάτη προκάλεσαν έντονη ανησυχία, με το πλήρωμα να παρεμβαίνει άμεσα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των επιβατών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι ο άνδρας επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι για να απειλήσει ή να εκφοβίσει άλλους επιβάτες ή μέλη του πληρώματος.

Κατά την προσέγγιση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Μαλπένσα, το πλήρωμα ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και περίμεναν το αεροσκάφος στον διάδρομο προσγείωσης, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση αμέσως μετά την άφιξή του.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, χωρίς να προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Παραμένει, πάντως, αδιευκρίνιστο πώς ο συγκεκριμένος επιβάτης κατάφερε να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος έχοντας μαζί του μαχαίρι κουζίνας.

Από την πλευρά της, η easyJet καταδίκασε τέτοιου είδους συμπεριφορές, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά της. Παράλληλα, εξήρε τον επαγγελματισμό του προσωπικού της, επισημαίνοντας ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

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