Σκάνδαλο Nvidia: «Τρίζει» η καρέκλα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ – Οι παρασκηνιακές συμφωνίες με τον Χουάνγκ και η Megaspeed

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Στο επίκεντρο μιας ολοένα εντονότερης πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, καθώς το σκάνδαλο που οδήγησε στην παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia φέρνει στο φως τις στενές σχέσεις που είχε καλλιεργήσει μαζί του και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα.

Σύμφωνα με πολλές πηγές που επικαλείται το CNN, τόσο από την κυβέρνηση Τραμπ όσο και από τον τεχνολογικό κλάδο, ο Λούτνικ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της σχέσης του Χουάνγκ με τον Αμερικανό πρόεδρο, την ώρα που το υπουργείο του ήταν υπεύθυνο για την αποτροπή της πρόσβασης ανταγωνιστικών χωρών σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία.

Πλέον, αξιωματούχοι κατηγορούν τον υπουργό Εμπορίου ότι αγνόησε την επικρατούσα θέση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ακόμη και οδηγίες του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), καθυστερώντας την επιβολή περιορισμών στη Megaspeed, εταιρεία που θεωρείται ύποπτη για τη διοχέτευση προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τέτοιους τριγμούς ώστε ορισμένοι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου έχουν αρχίσει να συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο αποπομπής του Λούτνικ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς ο Τραμπ προετοιμάζεται να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν, έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κόμβους της Κίνας. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να θέσει στον Σι το ζήτημα της φερόμενης κατασκοπείας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το Πεκίνο δεν θα έχει λόγο στις αποφάσεις της Ουάσιγκτον για ενδεχόμενη αυστηροποίηση των περιορισμών στα τσιπ.

Η σχέση με τον Τραμπ

Η ιστορία της προσέγγισης ξεκίνησε περίπου στην αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Λούτνικ ετοιμαζόταν να αναλάβει το υπουργείο Εμπορίου.

Όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο Χουάνγκ στην εκπομπή του Τζο Ρόγκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Λούτνικ ήταν εκείνος που του τηλεφώνησε πρώτος, μεταφέροντάς του ένα απλό μήνυμα: όποτε χρειαστείς τον πρόεδρο, τηλεφώνησέ μας.

Ο Χουάνγκ θυμόταν με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο μελλοντικός υπουργός είχε χαρακτηρίσει τόσο τον ίδιο όσο και τη Nvidia «εθνικό θησαυρό».

Η σχέση αυτή απέκτησε σταδιακά μεγάλη πολιτική σημασία, επηρεάζοντας, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και της τεχνολογικής βιομηχανίας, σχεδόν κάθε πτυχή της πολιτικής του Λευκού Οίκου απέναντι σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες παγκοσμίως.

Μέχρι την ορκωμοσία του Τραμπ, το 2025, και για κάποιο διάστημα ακόμα, ο Χουάνγκ ήταν σχεδόν άγνωστος στον στενό κύκλο του νέου προέδρου.

Μάλιστα, είχε επιλέξει να μην παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας, προτιμώντας να γιορτάσει το Σεληνιακό Νέο Έτος με εργαζομένους της Nvidia στην Ασία, την ώρα που άλλοι ισχυροί παράγοντες της τεχνολογίας, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος, είχαν εξασφαλίσει περίοπτες θέσεις στο Καπιτώλιο.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχθεί αργότερα ότι γνώριζε ελάχιστα για τη Nvidia και τον επικεφαλής της. «Πώς τον λένε; Τι στο καλό είναι η Nvidia; Δεν την έχω ξανακούσει», είχε αναφέρει.

Αυτό, ωστόσο, άλλαξε γρήγορα. Μόλις 11 ημέρες μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Χουάνγκ στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ημέρα, ο επικεφαλής της Nvidia είχε συνομιλίες και με τον Λούτνικ, ο οποίος ανέμενε ακόμη την επικύρωση του διορισμού του στο υπουργείο Εμπορίου.

Λίγες ώρες αργότερα, υπογράφοντας εκτελεστικά διατάγματα στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ μιλούσε ήδη με ενθουσιασμό για τον επιχειρηματία που μόλις είχε γνωρίσει.

«Είναι ένας εξαιρετικός κύριος και δεν τον είχα συναντήσει προηγουμένως», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τη συνάντησή τους πολύ καλή. «Είναι ο σημαντικότερος στον κόσμο στον τομέα των τσιπ».

Τα επόμενα δύο χρόνια, η σχέση τους έγινε πιο στενή, με δείπνα, τηλεφωνικές επικοινωνίες και πολυάριθμες συναντήσεις.

Ο Λούτνικ συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της επιρροής του Χουάνγκ, παρότι το υπουργείο του είχε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία δεν θα κατέληγε στα χέρια ανταγωνιστικών δυνάμεων.

Οι αποκαλύψεις και οι κατηγορίες κατά του Λούτνικ

Η παραίτηση του Χουάνγκ την Πέμπτη, έπειτα από τις αποκαλύψεις ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων ενδέχεται να συνδέεται με την Κίνα, έφερε τον Λούτνικ στο επίκεντρο της κριτικής.

Αξιωματούχοι που είχαν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες για την επιρροή του Χουάνγκ στον Τραμπ υποστήριξαν, σε ιδιωτικές συνομιλίες, ότι το υπουργείο Εμπορίου δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσει τις αποστολές τσιπ σε εταιρείες που θεωρούνταν ύποπτες ότι τα διοχέτευαν κρυφά στην Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC ότι μεγάλο μέρος της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών, του Πενταγώνου και του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, υποστήριζε την ένταξη της Megaspeed σε κατάλογο εταιρειών στις οποίες επιβάλλονται εξαγωγικοί περιορισμοί.

Κατά τον Μπέσεντ, το υπουργείο Εμπορίου, υπό τον Λούτνικ, ήταν εκείνο που δεν προχώρησε στην εφαρμογή της απόφασης.

«Το υπουργείο Εμπορίου είναι αυτό που έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει και θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους για την εσωτερική τους διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, με βουλευτές και γερουσιαστές να ζητούν εξηγήσεις από τον Λούτνικ για το τι γνώριζε και πότε ενημερώθηκε.

Μέλη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν εγγράφως να μάθουν πότε ο υπουργός και ο επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας εξαγωγικών ελέγχων, Τζέφρι Κέσλερ, έλαβαν γνώση των πληροφοριών για τη Megaspeed.

Αντίστοιχα, Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν από τον Λούτνικ να διατηρήσει όλα τα έγγραφα, τις επικοινωνίες και τα αρχεία που σχετίζονται με τις εξαγωγές προηγμένων τσιπ της Nvidia.

«Αυτή η είδηση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε την Πέμπτη στο Fox News ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζιμ Μπανκς, σύμμαχος του Τραμπ. «Όταν βρίσκεσαι σε πόλεμο με μια άλλη χώρα, δεν της δίνεις τις καλύτερες τεχνολογίες σου. Γι’ αυτό οι νομοθέτες πιέζουν εδώ και δύο χρόνια να σταματήσουν οι εξαγωγές των πιο προηγμένων υπολογιστικών τσιπ μας στην Κίνα», πρόσθεσε.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ «εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό και στην ικανότητά του να ασκήσει τα καθήκοντά του ως ο πλέον μεταρρυθμιστικός υπουργός Εμπορίου στη σύγχρονη ιστορία».

Το δείπνο του 1 εκατ. δολαρίων και οι πιέσεις για τα τσιπ

Καθοριστικό σταθμό στην προσέγγιση του Χουάνγκ με τον Λευκό Οίκο αποτέλεσε ένα δείπνο τον Απρίλιο του 2025 στο Μαρ-α-Λάγκο, με κόστος συμμετοχής 1 εκατ. δολαρίων ανά άτομο.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, ο Λούτνικ συνέβαλε στη συμμετοχή του επικεφαλής της Nvidia στην εκδήλωση της MAGA Inc.

Ο Χουάνγκ αξιοποίησε την ευκαιρία για να απευθύνει μια τελευταία έκκληση κατά των σχεδιαζόμενων περιορισμών στις πωλήσεις των τσιπ H20 της Nvidia σε Κινέζους πελάτες.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, φάνηκε να εντυπωσιάζεται από τον νέο, εξαιρετικά εύπορο φίλο του.

Η προσπάθεια του Χουάνγκ να τον πείσει απέδωσε αρχικά, καθώς ο Λευκός Οίκος κινήθηκε προς την αναστολή των σχεδιαζόμενων περιορισμών.

Ωστόσο, καθώς ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα κλιμακωνόταν, η Nvidia ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι η αμερικανική κυβέρνηση την είχε ενημερώσει πως οι πωλήσεις H20 στην κινεζική αγορά θα απαιτούσαν ειδική άδεια, με τον περιορισμό να παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον.

Ο Χουάνγκ δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειές του. Στα τέλη Απριλίου του 2025, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του προγράμματος Investing in America, ο ίδιος και ο Λούτνικ φωτογραφήθηκαν μαζί στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του. «Θα μπορούσα να βάλω τον Τζένσεν να διαπραγματευτεί. Θα άφηνε τους δικούς μου πολύ πίσω. Ακόμη και ο Χάουαρντ θα το παραδεχόταν», δήλωσε.

Ο Λούτνικ, που βρισκόταν στο ακροατήριο, συμφώνησε αμέσως: «Τον δεχόμαστε».

Τον Ιούλιο, ο Χουάνγκ επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, αυτή τη φορά με επιχειρήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις προτεραιότητες του Τραμπ.

Υποστήριξε ότι οι πωλήσεις τσιπ στην Κίνα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και να καθιερώσουν την αμερικανική τεχνητή νοημοσύνη ως παγκόσμιο πρότυπο. Είχε ήδη δηλώσει δημοσίως τον Μάιο ότι οι περιορισμοί είχαν στερήσει από τη Nvidia πωλήσεις ύψους 15 δισ. δολαρίων.

Στη συνάντηση τον συνόδευαν δύο ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης που είχαν εξελιχθεί σε στενούς συμμάχους του: ο Λούτνικ και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη, Ντέιβιντ Σακς.

Ο τελευταίος υποστήριζε την εξαγωγή ολόκληρου του αμερικανικού τεχνολογικού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, με το σκεπτικό ότι η πώληση παλαιότερων τσιπ, όπως τα H20, θα διατηρούσε τις ξένες αγορές εξαρτημένες από την αμερικανική τεχνολογία.

Πέντε ημέρες αργότερα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση πως θα μπορούσε να επαναλάβει τις πωλήσεις H20 στην Κίνα.

Ο Χουάνγκ βρισκόταν στο Πεκίνο όταν ανακοίνωσε την επανέναρξη των πωλήσεων. Την επόμενη ημέρα, ο Λούτνικ εμφανίστηκε στο CNBC, εξηγώντας ότι στόχος ήταν να καταστεί η Κίνα «εξαρτημένη από το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα».

Η συμφωνία του 15% και η δωρεά των 25 εκατ. δολαρίων

Η συμφωνία για τα H20 οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο, ύστερα από απευθείας διαπραγματεύσεις του Τραμπ με τον Χουάνγκ στον Λευκό Οίκο.

Το υπουργείο Εμπορίου κινήθηκε αμέσως για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε στη συνέχεια δημοσίως έναν βασικό όρο της συμφωνίας: η Nvidia θα κατέβαλλε στην αμερικανική κυβέρνηση το 15% των εσόδων της από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, οι σχέσεις του Χουάνγκ με τον Τραμπ έγιναν ακόμη στενότερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναφέρεται συχνά στον επικεφαλής της Nvidia στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ συζήτησε με τον Χουάνγκ, τον Μαρκ Μπένιοφ και άλλους επιχειρηματίες το ενδεχόμενο ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Σαν Φρανσίσκο. Την επόμενη ημέρα εγκατέλειψε το σχέδιο, επικαλούμενος τις συγκεκριμένες συνομιλίες.

Τον ίδιο μήνα, ενώ ο Τραμπ προετοιμαζόταν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, η Nvidia προσέφερε 25 εκατ. δολάρια για το σχέδιο κατασκευής αίθουσας δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στον δημοσιοποιημένο κατάλογο των δωρητών.

Οι προειδοποιήσεις για την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed

Την ώρα που οι σχέσεις του Χουάνγκ με τον Τραμπ ενισχύονταν, μια παράλληλη έρευνα στη Σιγκαπούρη είχε αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα.

Το καλοκαίρι του 2025, η αστυνομία της Σιγκαπούρης, στο πλαίσιο έρευνας για την εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Megaspeed, ανέκρινε την πρώην γενική διευθύντριά της, Άλις Χουάνγκ, και της απαγόρευσε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η Κινέζα επιχειρηματίας είχε γνωρίσει τον Τζένσεν Χουάνγκ σε εκδήλωση της Nvidia στην Καλιφόρνια στις αρχές του 2024, ενώ οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί σε εμπορική έκθεση στην Ταϊπέι τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Στα τέλη του 2025, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου, ομοσπονδιακοί πράκτορες ανέφεραν ότι υποψιάζονταν πως ο επικεφαλής της Nvidia αποτελούσε «στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών», επικαλούμενοι τη στενή σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης.

Η έρευνα επικεντρωνόταν σε πιθανές προσπάθειες παράκαμψης των αμερικανικών εξαγωγικών περιορισμών, αλλά και σε απόπειρες επηρεασμού της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την αποστολή συγκεκριμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα.

Το FBI, που έχει αναλάβει την κύρια έρευνα αντικατασκοπείας, είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς νομοθέτες ότι αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη καχυποψία την επαγγελματική πορεία της Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, οι αμερικανικές αρχές προβληματίζονταν από την εντυπωσιακά γρήγορη μετάβασή της από τη δημοσιογραφία στην κινεζική κρατική τηλεόραση στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου εμφανίστηκε να διαθέτει ασυνήθιστα μεγάλη οικονομική δυνατότητα για συναλλαγές στην κινεζική αγορά.

Όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το CNN, ο ίδιος ο Τραμπ είχε ενημερωθεί στα τέλη του 2025 για πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.

Οι έρευνες, πάντως, συνεχίστηκαν.

Γιατί η Megaspeed δεν μπήκε στη «μαύρη λίστα»

Το υπουργείο Εμπορίου ερευνούσε τη Megaspeed ήδη από το 2024, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η εταιρεία είχε παραβιάσει τους αμερικανικούς κανόνες εξαγωγών.

Ωστόσο, δεν προχώρησε στην ένταξή της στη λεγόμενη Entity List, τον κατάλογο εταιρειών που υπόκεινται σε περιορισμούς και απαγορεύει σε Αμερικανούς προμηθευτές να πωλούν προϊόντα σε συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς ειδική άδεια.

Η καθυστέρηση είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε άλλους κυβερνητικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Εξωτερικών και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες.

Στο Κογκρέσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Άρκανσο και πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Τομ Κότον, είχε ζητήσει απευθείας από τον Λούτνικ να διερευνήσει τις δραστηριότητες της Megaspeed.

Παράλληλα, αξιωματούχοι άλλων υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας υποστήριζαν ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για περαιτέρω έρευνα και για την ένταξη της εταιρείας στον κατάλογο περιορισμών του υπουργείου Εμπορίου.

Ωστόσο, δεν έλαβαν ουσιαστική απάντηση.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, όταν το ζήτημα ετίθετο σε κυβερνητικές συσκέψεις, οι συνεργάτες του Λούτνικ περιορίζονταν ουσιαστικά στο να επισημαίνουν ότι η τελική απόφαση ανήκε στον ίδιο τον υπουργό.

Στη συνέντευξή του στο CNBC την Παρασκευή, ο Μπέσεντ άφησε να εννοηθεί ότι αυτή η αδράνεια ενδέχεται να παραβίαζε οδηγίες του ίδιου του Τραμπ.

«Είναι απογοητευτικό όταν ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η Κίνα δεν πρέπει να λαμβάνει τσιπ της Nvidia πιο προηγμένα από τα H100», δήλωσε, αναφερόμενος σε παλαιότερης γενιάς επεξεργαστές για κέντρα δεδομένων.

«Κάθε περίπτωση διοχέτευσης τέτοιων τσιπ είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, επειδή πλήττει τις σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες μας στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και δίνει πλεονέκτημα στους Κινέζους», πρόσθεσε.

Το ταξίδι στην Κίνα παρά τις ανησυχίες

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Χουάνγκ συνέχισε να απολαμβάνει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου.

Όταν ο Τραμπ προετοιμαζόταν για την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο, η σύνθεση της αμερικανικής αντιπροσωπείας που ανακοινώθηκε στις 11 Μαΐου δεν περιλάμβανε αρχικά τον επικεφαλής της Nvidia. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, ο Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον Χουάνγκ και τον προσκάλεσε να συμμετάσχει.

Το ίδιο απόγευμα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ταξίδευε με το Air Force One προς το Άνκορατζ, μαζί με τον Ίλον Μασκ και τον Σον Χάνιτι, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον ενημέρωσε για ορισμένες από τις ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με τον Χουάνγκ και την Κίνα.

Όταν το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην Αλάσκα, ο επικεφαλής της Nvidia επιβιβάστηκε για το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού προς το Πεκίνο.

Στις 14 Μαΐου, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Τραμπ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού. Ο Ίλον Μασκ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ήταν οι μόνοι επιχειρηματίες που περιλαμβάνονταν στον επίσημο κατάλογο του Λευκού Οίκου για την τελετή υποδοχής.

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε τη συνάντηση «μία από τις σημαντικότερες συνόδους κορυφής στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Τους επόμενους μήνες, τίποτα δεν έδειχνε ότι ο Τραμπ ή ο Λούτνικ αντιμετώπιζαν με επιφύλαξη τον επικεφαλής της Nvidia.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να τον επαινεί δημόσια, ενώ ο υπουργός Εμπορίου, συντονίζοντας τον Σεπτέμβριο μια συνεδρίαση της G20 στη Βόρεια Καρολίνα, τον χαρακτήρισε ξανά «αμερικανικό θησαυρό», επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία.

Τον ίδιο μήνα, ο Χουάνγκ δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ ενώ βρισκόταν στη σκηνή συνεδρίου στο Λος Άντζελες και έβαλε τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανοιχτή ακρόαση.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «απάτη» τους φόβους περί επικράτησης της τεχνητής νοημοσύνης επί του ανθρώπου, περιέγραψε τα κέντρα δεδομένων ως «το πετρέλαιο των επόμενων 20-25 ετών» και υποστήριξε ότι η αντίσταση στην ανάπτυξή τους εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κίνας.

Δέκα ημέρες αργότερα, ο Χουάνγκ και η σύζυγός του βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο, στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ.

Μάλιστα, κάθισαν στο κεντρικό τραπέζι μαζί με τους δύο ηγέτες και τις συζύγους τους.

Το σκάνδαλο κατασκοπείας και η πολιτική κρίση

Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, ήρθε η πρώτη μεγάλη αποκάλυψη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν πρόσωπο που συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και είχε καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Ωστόσο, σύμφωνα με μεταγενέστερο δημοσίευμα του CNN, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξακολουθούν να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τη φύση των σχέσεων της Άλις Χουάνγκ με την κινεζική κυβέρνηση.

Πηγές δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα δεν αποδεικνύουν πως η επιχειρηματίας ενεργούσε ως κατάσκοπος για λογαριασμό του Πεκίνου.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Τραμπ δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τον φίλο του, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Όπως το έθεσε ένας από αυτούς, τα προβλήματα του Χουάνγκ ήταν προβλήματα της Nvidia, τα προβλήματα της Nvidia επηρέαζαν την αμερικανική οικονομία και, τελικά, μετατρέπονταν σε πρόβλημα του ίδιου του προέδρου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «ιδιοφυΐα», προσθέτοντας ότι, «εκτός αν ανακαλύψουμε κάτι που να δείχνει το αντίθετο», θεωρούσε πως ενεργούσε με απόλυτη εντιμότητα.

Στο μεταξύ, όμως, το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ είχε αλλάξει σημαντικά. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ Αμερικανοί ψηφοφόροι είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στα σχέδια ανάπτυξης κέντρων δεδομένων σε 40 από τις 41 σχετικές δημοσκοπήσεις στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων -της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πληροφοριών και της ειδικής επιτροπής για την Κίνα- οι οποίοι πρόκειται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους τον Ιανουάριο, ζήτησαν από τον Χουάνγκ και τον επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Nvidia να παραστούν σε κεκλεισμένων των θυρών συνεντεύξεις τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, ο Τζέφρι Κέσλερ, στενός συνεργάτης του Λούτνικ στο υπουργείο Εμπορίου, κλήθηκε να εμφανιστεί σε ακρόαση που έχει προγραμματιστεί επίσης για τον επόμενο μήνα.

Πλέον, ακόμη και Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν τον Λούτνικ ότι με τους χειρισμούς του εξέθεσε πολιτικά τον Τραμπ.

«Ντροπή στον Λούτνικ που επέτρεψε να εκτεθεί έτσι ο πρόεδρος. Αυτό εγείρει το ερώτημα ποιες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις.

Η μετωπική Μπέσεντ-Λούτνικ μέσα στον Λευκό Οίκο

Η ένταση μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης αποτυπώθηκε και σε περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν όσα διαδραματίστηκαν στη συνάντηση, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στράφηκε προς τον Χάουαρντ Λούτνικ και τον ρώτησε ευθέως γιατί η Megaspeed δεν είχε ενταχθεί στον κατάλογο εταιρειών που υπόκεινται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Ο Λούτνικ φέρεται να αιφνιδιάστηκε και να απάντησε διστακτικά: «Δεν ξέρω. Θα το εξετάσω».

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