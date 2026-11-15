Ιράν: Στο Ομάν, την Τρίτη, για συνομιλίες ο Αραγτσί

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Ο ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ταξιδέψει την Τρίτη στην Μουσκάτ για συνομιλίες με τον ομόλογο του Ομάν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA που επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάεϊ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά του Ομάν, το οποίο έχει αναδειχθεί σε βασικό διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

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