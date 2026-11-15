search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 14:59

Ιράν: Στο Ομάν, την Τρίτη, για συνομιλίες ο Αραγτσί

15.11.2026 14:59
aragtsi_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ταξιδέψει την Τρίτη στην Μουσκάτ για συνομιλίες με τον ομόλογο του Ομάν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA που επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάεϊ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά του Ομάν, το οποίο έχει αναδειχθεί σε βασικό διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Μαζικό ρωσικό «σφυροκόπημα» σε κρίσιμες υποδομές – Πώς οι περιορισμοί της SpaceX «δένουν» τα ουκρανικά drones

Κωνσταντινούπολη: Μια γάτα που νομίζει ότι είναι άγαλμα (Video) 

Ιορδανία: Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού αφού κρίθηκαν ένοχοι για την επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kimis-atm
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ και έκλεψαν τις κασετίνες με τα χρήματα

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Πατουλίδου για Οδυσσέα Δήμα: «Ακόμη και τo συγγνώμη τo ακούω βρίσκω βερεσέ» (Video)

lutnick
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Nvidia: «Τρίζει» η καρέκλα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ – Οι παρασκηνιακές συμφωνίες με τον Χουάνγκ και η Megaspeed

klisi_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί που έκαναν κόντρες – Έτρεχαν με 161 χλμ./ώρα

aragtsi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στο Ομάν, την Τρίτη, για συνομιλίες ο Αραγτσί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 15:22
kimis-atm
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ και έκλεψαν τις κασετίνες με τα χρήματα

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Πατουλίδου για Οδυσσέα Δήμα: «Ακόμη και τo συγγνώμη τo ακούω βρίσκω βερεσέ» (Video)

lutnick
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Nvidia: «Τρίζει» η καρέκλα του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ – Οι παρασκηνιακές συμφωνίες με τον Χουάνγκ και η Megaspeed

1 / 3