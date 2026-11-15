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15.11.2026 14:39

Πάτρα: Σοκ από τους ισχυρισμούς των προφυλακισμένων γονιών του βρέφους – «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού»

15.11.2026 14:39
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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του τεσσάρων μηνών βρέφους στην Πάτρα, το οποίο μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, παρουσιάζοντας εικόνα έντονου υποσιτισμού και τραύματα στα πόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γονείς, ηλικίας 21 και 26 ετών, φέρονται να αρνήθηκαν ότι το παιδί τους δεν σιτιζόταν επαρκώς. Μάλιστα, φέρονται να υποστήριξαν ότι η εικόνα του βρέφους, που παρέπεμπε σε υποσιτισμό, οφειλόταν στον μεταβολισμό του και όχι σε έλλειψη τροφής.

Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της απολογίας τους, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι γονείς φέρονται να υπέβαλλαν συστηματικά το μόλις τεσσάρων μηνών αγοράκι σε ασιτία.

Μετά τις απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι έχει ακόμη έξι παιδιά.

Η περιπέτεια της υγείας του βρέφους

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας της εικόνας του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου και διασωληνώθηκε.

Στο σώμα του είχαν εντοπιστεί τραύματα, ενώ οι Αρχές διερευνούν την προέλευσή τους, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκαν από δαγκώματα τρωκτικών.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βρέφος έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο σε τόσο σοβαρή κατάσταση.

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