Κολυδάς για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα με τους 25 νεκρούς: Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, πρέπει να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό

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Ανάρτηση για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, 9 χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, με τους 25 νεκρούς έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος επισήμανε πως το φαινόμενο είχε καταγραφεί από τα διαθέσιμα μετεωρολογικά συστήματα, καθώς υπήρχε ραντάρ και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. «Εκείνο που έλειπε», πρόσθεσε, «ήταν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα έγκαιρης προειδοποίησης, από την παρατήρηση και την άμεση πρόγνωση έως την υδρολογική εκτίμηση, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών».

Έκτοτε, συνέχισε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών ραντάρ.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, αλλά πρέπει να μπορούμε να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό και ποιες περιοχές και ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν.

Εννέα χρόνια μετά την ανείπωτη τραγωδία, η μνήμη των θυμάτων παραμένει άσβεστη.

Ο Δήμος Μάνδρας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτοπούλη, αποτίοντας φόρο τιμής στους 25 συνανθρώπους τους που χάθηκαν άδικα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία μικρών παιδιών, τα οποία άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο των θυμάτων, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα αφύπνισης για τους κινδύνους των ακραίων καιρικών φαινομένων και την ανάγκη θωράκισης απέναντί τους.

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