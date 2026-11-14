Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για την περιπέτεια που ακολούθησε τη σύλληψή του, την έντονη δημοσιότητα που βίωσε και τη στήριξη που βρήκε στην οικογένειά του μίλησε ο Γιάννης Μάλαμας.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» με την Κατερίνα Ζαρίφη και αναφέρθηκε σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ο νεαρός μουσικός παραδέχτηκε πως δεν ήταν προετοιμασμένος για την έκταση που πήρε η υπόθεσή του στα μέσα ενημέρωσης. Η ξαφνική έκθεση στη δημοσιότητα τον αιφνιδίασε, ενώ περιέγραψε με ιδιαίτερη συγκίνηση την ανάγκη που ένιωσε εκείνη την ημέρα να αναζητήσει τη μητέρα του και να βρει παρηγοριά στην αγκαλιά της.

Μιλώντας για τους γονείς του, δεν έκρυψε πόσο στενή είναι η σχέση του μαζί τους. Για τον πατέρα του ανέφερε πως είναι ο άνθρωπος στον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί τα πάντα, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό του ιδιαίτερα τυχερό που έχει μεγαλώσει με δύο γονείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί χωρίς δισταγμό.

«Είναι δύσκολη η έκθεση στη δημοσιότητα και στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσα στα βαθιά με τη μία. Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα. Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω.

Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου. Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου. Αλλά οκ.

Ήταν ένα κακόγουστο αστείο όλη αυτή η μέρα βασικά. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ λογικά εκείνη την ώρα. Δηλαδή γίνονταν πάρα πολλά πράγματα που δεν έδωσα καμία βάση. Ήθελα να ξεμπερδεύω με αυτό το ζήτημα που ήταν αισχρό. Ξεμπέρδεψα και όλα καλά. Το αφήνω πίσω σίγουρα. Μέτρησα ανθρώπους. Σίγουρα ήταν ένα καλό μάθημα. Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα», είπε αναφερόμενος στη σύλληψή του.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για την προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιδιώκει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης με όσα συμβαίνουν εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όσο για τον έρωτα, αποκάλυψε πως έχει βιώσει μία φορά στη ζωή του ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα και θα ήθελε να το ξαναζήσει.

«Δεν κυνηγάω το κομμάτι της δημοσιότητας. Σίγουρα δεν το κυνηγάω. Δηλαδή ό,τι είναι. Δεν αφορά κανέναν αυτό (η προσωπική ζωή του). Ο έρωτας έχει παίξει ρόλο μόνο μια φορά στη ζωή μου, κομμάτια. Θέλω να το ξαναπάθω εννοείται, αλλά δεν το προσπαθώ», ανέφερε.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του

Ο Γιάννης Μάλαμας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί τότε από την αστυνομία, η ένταση ξεκίνησε όταν ο ίδιος και ένας φίλος του επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε ταξί. Ο οδηγός τούς ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να τους μεταφέρει, καθώς στο όχημα υπήρχε ήδη επιβάτης. Ακολούθησε διαπληκτισμός και, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, οι δύο νεαροί εξύβρισαν τον οδηγό και προκάλεσαν φθορές στο ταξί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να ελέγξουν την κατάσταση. Κατά την ίδια εκδοχή, ο Γιάννης Μάλαμας αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του και τραυμάτισε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Διαβάστε επίσης:

Ερρίκος Πετιλόν: «Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες, έκανα χρήση για να ισορροπήσω» (Video)

Βασιλιάς Κάρολος και Έλτον Τζον αυτοσαρκάζονται: «Είμαστε ακόμα όρθιοι» – Οι χιουμοριστικές ατάκες τους

Μαρία Κορινθίου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία αλλά έχω κάνει πολύ διαλογισμό – Προσέχω πολύ τον εαυτό μου»

