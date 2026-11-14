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14.11.2026 14:10

Μαρία Κορινθίου: «Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία αλλά έχω κάνει πολύ διαλογισμό – Προσέχω πολύ τον εαυτό μου» (Video)

14.11.2026 14:10
korin8iou

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Για τη σχέση της με τον εαυτό της και την προσπάθειά της να διατηρεί την ψυχική της υγεία μίλησε η Μαρία Κορινθίου στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε» της ΕΡΤ.

«Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, που πολύ θα ήθελα να το δοκιμάσω όμως, αλλά έχω κάνει πολύ διαλογισμό», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου, πρώτα την ψυχή μου. Κάνω γιόγκα διαφόρων ειδών, κάνω ιππασία πολύ. Με προσέχω πολύ», πρόσθεσε.

«Πατάω πόδι στον ίδιο μου τον εαυτό»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως υπάρχουν και για εκείνη περίοδοι κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις και τα προβλήματα της καθημερινότητας την παρασύρουν, ωστόσο -εξήγησε- πως προσπαθεί συνειδητά να μη βάζει σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες της.

«Υπάρχουν στιγμές που φυσικά η καθημερινότητα μάς ρουφάει σε διάφορα προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, με σθένος πατάω πόδι στον ίδιο μου τον εαυτό και λέω “όχι, θα προσέξεις τον εαυτό σου, την ψυχή σου και αυτό που σε γεμίζει”», εξήγησε.

«Ο διαλογισμός, το λέει η λέξη, ο διάλογος που κάνεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Κάποιος άλλος το ερμηνεύει ως προσευχή. Ο διαλογισμός είναι όταν βάζεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση να σκαλίσεις τον εαυτό σου, να προσπαθήσεις να απορρίψεις ό,τι τοξικό έχεις μέσα σου. Μέσα από την προσευχή προσεύχεσαι και διαλογίζεσαι, κάνεις κουβέντα με τον ίδιο σου τον εαυτό. Γι’ αυτό είναι παρεξηγημένη αυτή η λέξη», εξήγησε.

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